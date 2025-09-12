Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как покупать дешёвые авиабилеты: 3 стратегии, которые гарантированно сэкономят деньги
Перекопка под запретом: почему этой осенью лопата может навредить вашему огороду
Десять машин, которые дороже дворцов: чем берут самые дорогие авто мира
Холод, скорость и никакой раскатки: готовим идеальное песочное тесто для тарта
Пятнистая армия наступает: что принесли с собой новые божьи коровки
Огненные дельфины в тёмном океане: побережье Калифорнии превратилось в светящийся мираж
Рацион подставил интеллект: эти продукты мешают ясному мышлению и памяти человека
700 километров Великих Альп: этот маршрут во Франции навсегда меняет взгляд на путешествия
Четыре — это только начало: Погребняк раскрыла, что подтолкнуло её к мысли о пятом ребёнке

Чай и кофе станут роскошью? Маркировка может утроить цены на прилавках

1:14
Экономика

Российские производители чая и кофе выражают опасения относительно возможных перебоев в поставках продукции из-за неготовности к предстоящей обязательной маркировке.

чай и кофе
Фото: Wikimedia Commons by Midori is licensed under GNU Free Documentation License
чай и кофе

Потребуются значительные финансовые вложения

Наибольший рост цен зафиксирован на кофейные зерна сортов робуста и арабика. В связи с этим, ассоциация "Росчайкофе" направила обращение в Минпромторг с предложением перенести введение маркировки на 2026 год. По оценкам организации, внедрение системы прослеживаемости потребует от производителей значительных финансовых вложений, оцениваемых в диапазоне от 100 миллионов до 1 миллиарда рублей, пишут Известия.

Вывод рынка из тени

Представители Минпромторга утверждают, что введение маркировки не спровоцирует увеличение стоимости продукции и позволит сократить долю контрафактной продукции на рынке, которая, по экспертным оценкам, достигает 13%. Предполагается, что внедрение системы маркировки позволит вывести рынок из тени и увеличить налоговые поступления в государственный бюджет на сумму около 19 миллиардов рублей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Садоводство, цветоводство
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Новости спорта
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Экономика и бизнес
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Суд ЕС запретил Венгрии финансировать строительство реакторов в России для своей АЭС
Суд ЕС запретил Венгрии финансировать строительство реакторов в России для своей АЭС
Последние материалы
Чай и кофе станут роскошью? Маркировка может утроить цены на прилавках
Пятнистая армия наступает: что принесли с собой новые божьи коровки
Огненные дельфины в тёмном океане: побережье Калифорнии превратилось в светящийся мираж
Рацион подставил интеллект: эти продукты мешают ясному мышлению и памяти человека
700 километров Великих Альп: этот маршрут во Франции навсегда меняет взгляд на путешествия
Четыре — это только начало: Погребняк раскрыла, что подтолкнуло её к мысли о пятом ребёнке
Забыли знак — готовьте штраф: новые требования к автомобилям ставят в тупик даже опытных автомобилистов
Утро оказалось под риском: такие привычные блюда провоцируют болезни желудка и лишний вес
Что произошло с Маргаритой Симоньян? Близкий друг журналистки проливает свет на состояние здоровья
Хвост из газа и пыли: что скрывает уникальный объект 3I/ATLAS
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.