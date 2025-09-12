Чай и кофе станут роскошью? Маркировка может утроить цены на прилавках

Российские производители чая и кофе выражают опасения относительно возможных перебоев в поставках продукции из-за неготовности к предстоящей обязательной маркировке.

Потребуются значительные финансовые вложения

Наибольший рост цен зафиксирован на кофейные зерна сортов робуста и арабика. В связи с этим, ассоциация "Росчайкофе" направила обращение в Минпромторг с предложением перенести введение маркировки на 2026 год. По оценкам организации, внедрение системы прослеживаемости потребует от производителей значительных финансовых вложений, оцениваемых в диапазоне от 100 миллионов до 1 миллиарда рублей, пишут Известия.

Вывод рынка из тени

Представители Минпромторга утверждают, что введение маркировки не спровоцирует увеличение стоимости продукции и позволит сократить долю контрафактной продукции на рынке, которая, по экспертным оценкам, достигает 13%. Предполагается, что внедрение системы маркировки позволит вывести рынок из тени и увеличить налоговые поступления в государственный бюджет на сумму около 19 миллиардов рублей.