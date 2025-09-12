Ипотечные оковы: кто рискует остаться без дома с новыми правилами ИЖС

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 октября 2025 года россияне столкнутся с определёнными трудностями при получении ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом сообщила доцент кафедры семейного и жилищного права Университета имени О.Е. Кутафина Евгения Басос.

Фото: Generated by AI (DALL\u00b7E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ипотека

Центральный банк России с 31 июля 2025 года ввёл макропруденциальные лимиты на выдачу ипотечных кредитов в сегменте ИЖС и на нецелевые потребительские кредиты под залог недвижимости. Эти меры начнут действовать с четвертого квартала 2025 года.

По словам Басос, суть нововведения в том, чтобы снизить количество заёмщиков с высоким уровнем долговой нагрузки — более 50% от дохода и низким первоначальным взносом до 20%. Это значит, что высокорисковым заёмщикам станет труднее получить кредит, пишет ТАСС.