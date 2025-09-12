Сюрприз для кошелька: почему картофель в России подешевел на 15%

Впервые за последние двенадцать месяцев в России зафиксировано снижение средних розничных цен на картофель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом проинформировал "Руспродсоюз". Согласно сведениям, предоставленным ассоциацией на 9 сентября, средняя стоимость одного килограмма картофеля в розничной сети достигла отметки в 43,7 рубля, что демонстрирует снижение на 15% относительно прошлогодних значений. Причиной падения цен является увеличение объёмов картофеля на рынке ввиду активной уборочной кампании.
В то же время, средние оптовые цены на картофель составляют 16,9 рубля за килограмм, демонстрируя уменьшение на 5,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 21,4% по отношению к прошлогодним показателям, пишет ТАСС.
