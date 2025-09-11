Долг висит дамокловым мечом: что будет, если у должника совсем нет активов

Когда у должника нет денег и имущества, судебные приставы начинают активные поиски его активов, сообщила юрист Аида Магомедова из Европейской юридической службы.

Они направляют запросы в банки, налоговые органы, работодателям и другим организациям для получения информации о возможных средствах должника. Если после всех усилий найти что-либо не удается, процесс взыскания временно приостанавливается, но долг остаётся и не исчезает.

Адвокат также подчеркнула, что закон защищает определённые виды имущества должника от конфискации. Например, это касается предметов, необходимых для жизни, минимальных сумм на проживание, семян, домашних животных и прочих вещей. Также нельзя отобрать единственное жилье, если оно не находится в ипотеке; в таких случаях возможно мирное соглашение с банком, пишет "Прайм".