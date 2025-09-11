Шок для экономики или время возможностей? Курс евро превысил 100 рублей

Впервые с 10 февраля курс евро на внебиржевом рынке превысил 100 рублей. Бизнес-аналитик и финансовый эксперт Наталия Чуркина рассказала о том, как ослабление рубля влияет на жизнь россиян.

В чём плюсы ослабления рубля

С одной стороны, ослабление рубля может иметь положительные последствия для экономики:

увеличение доходов бюджета, поскольку газ и нефть продаются за валюту;

выгоды для экспортёров;

рост цен может стимулировать импортозамещение.

Негативные последствия

С другой стороны, это также имеет негативные последствия. Например, путешествия, учёба за границей и определенные товары станут дороже, что может снизить потребительский спрос, пишет издание "Постньюс".

Чуркина подчёркивает, что для точного прогнозирования ситуации необходимо наблюдать за долгосрочной реакцией экономики, добавляя, что давление на рубль, скорее всего, сохранится в ближайшее время.