Золотой стандарт возвращается? Индия сбрасывает доллар

Нью-Дели уменьшил объём своих инвестиций в американские казначейские облигации, одновременно увеличив запасы золота.
Эксперты объясняют это не только стремлением к диверсификации валютных резервов, но и ответной реакцией на торговую политику Вашингтона. В целом, сокращение вложений в долг США становится глобальной тенденцией.
Индия за год сократила объём американских гособлигаций в своем портфеле с 242 до 227 миллиардов долларов. Параллельно Резервный банк Индии увеличил золотой запас на 39,22 тонны, доведя его до 880 тысяч тонн.
Текущие котировки золота остаются высокими, находясь вблизи рекордной отметки в 3600 долларов за унцию. Хотя гособлигации США по-прежнему считаются безрисковым активом с высокой ликвидностью, а доллар — основной резервной валютой, прецедент с блокировкой части российских резервов заставил многие центробанки пересмотреть структуру своих золотовалютных резервов, пишет РИА Новости.
Сентябрь принёс первые заморозки и заставил дачников ускориться с уборкой урожая. Что срочно убрать, а что можно оставить под холодным небом.