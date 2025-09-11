Золотой стандарт возвращается? Индия сбрасывает доллар

Нью-Дели уменьшил объём своих инвестиций в американские казначейские облигации, одновременно увеличив запасы золота.

Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Груда золотых слитков

Ответная реакция

Эксперты объясняют это не только стремлением к диверсификации валютных резервов, но и ответной реакцией на торговую политику Вашингтона. В целом, сокращение вложений в долг США становится глобальной тенденцией.

Сокращение объёма гособлигаций США

Индия за год сократила объём американских гособлигаций в своем портфеле с 242 до 227 миллиардов долларов. Параллельно Резервный банк Индии увеличил золотой запас на 39,22 тонны, доведя его до 880 тысяч тонн.

Текущие котировки золота остаются высокими, находясь вблизи рекордной отметки в 3600 долларов за унцию. Хотя гособлигации США по-прежнему считаются безрисковым активом с высокой ликвидностью, а доллар — основной резервной валютой, прецедент с блокировкой части российских резервов заставил многие центробанки пересмотреть структуру своих золотовалютных резервов, пишет РИА Новости.