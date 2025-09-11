Пивной бум от Xiaomi? Как изменится рынок после разрешения Роспатента

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Роспатент дал зелёный свет запросу от китайской компании Xiaomi на регистрацию торговой марки в России.

Это позволит компании производить и реализовывать пиво, соки, кофе и другие продукты питания и напитки. Соответствующее решение было принято 4 сентября, как следует из информации о заявке компании, размещённой в базе данных Роспатента.

Запрос на регистрацию был подан 28 декабря 2024 года и охватывает товары, относящиеся к 26, 30, 31 и 32 классам Международной классификации товаров и услуг. В феврале 2025 года Роспатент приступил к рассмотрению данного запроса, пишет "Агроэксперт".

Xiaomi Corporation, основанная в апреле 2010 года, известна как производитель электроники.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
