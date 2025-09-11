Цены ползут вверх: в Свердловской области подорожали яйца и бананы

В Свердловской области отмечено повышение стоимости куриных яиц: за семь дней десяток стал дороже на 1,4%, достигнув средней отметки в 83,28 рубля.
Существенно выросла также цена бананов (на 2,14%) и составила 133,36 рубля. Помимо упомянутых продуктов, зафиксировано удорожание колбасных изделий, сарделек, рыбной продукции, говядины, детского питания, пшена и водки, однако их стоимость увеличилась незначительно — менее чем на 1%. Об этом пишет tagilcity.ru.
В соответствии с данными статистики, наблюдается характерное для сезона снижение цен на овощную продукцию. Кроме того, стали дешевле подсолнечное и сливочное масло, хлебобулочные изделия, чай, сыры, печенье, рисовая крупа и гречка.
