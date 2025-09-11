США разморозили Белавиа: неожиданное потепление в отношениях между странами

Спецпредставитель президента США Джон Коул заявил на встрече с белорусским лидером Лукашенко в Минске о отмене санкций для авиакомпании "Белавиа", пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Zedlik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Минск, Белоруссия

Вашингтон также планирует возобновить работу своего посольства в Белоруссии. Коул отметил, что это решение было принято президентом Дональдом Трампом и утверждено всеми необходимыми ведомствами.

Коул подчеркнул намерение США нормализовать отношения с Белоруссией и передал Александру Лукашенко подарок — запонки с изображением Белого дома.

Однако генеральный директор "Белавиа" Глеб Пархамович сообщил, что официальные документы от США пока не поступали, поэтому давать оценку ситуации преждевременно.