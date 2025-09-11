США разморозили Белавиа: неожиданное потепление в отношениях между странами

Спецпредставитель президента США Джон Коул заявил на встрече с белорусским лидером Лукашенко в Минске о отмене санкций для авиакомпании "Белавиа", пишет EADaily.
Вашингтон также планирует возобновить работу своего посольства в Белоруссии. Коул отметил, что это решение было принято президентом Дональдом Трампом и утверждено всеми необходимыми ведомствами.
Коул подчеркнул намерение США нормализовать отношения с Белоруссией и передал Александру Лукашенко подарок — запонки с изображением Белого дома.
Однако генеральный директор "Белавиа" Глеб Пархамович сообщил, что официальные документы от США пока не поступали, поэтому давать оценку ситуации преждевременно.
