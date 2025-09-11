Электрический шок для Венгрии: что теперь будет с атомным проектом

Европейский суд вынес решение, которое поставило под сомнение будущее крупнейшего энергетического проекта Венгрии. Однако Москва и Будапешт намерены продолжить сотрудничество.

Решение суда

В четверг Европейский суд юстиции признал государственные субсидии Венгрии на строительство двух новых реакторов АЭС "Пакш-2" несоответствующими правилам Евросоюза. Суд отменил решение нижестоящей инстанции и аннулировал одобрение Еврокомиссией выделенной помощи.

Позиция "Росатома"

Несмотря на это, российская госкорпорация заявила, что работа над проектом не останавливается:

""Росатом" совместно с венгерскими партнерами продолжает реализацию проекта АЭС "Пакш-2". Проект важен для экономики Венгрии, ввод АЭС позволит обеспечить страну стабильным источником доступной электроэнергии. Для госкорпорации "Росатом" первостепенной задачей остается выполнение проекта согласно высочайшим международным стандартам безопасности и в полном соответствии с контрактными обязательствами", — говорится в заявлении компании.

Значение для Венгрии

АЭС "Пакш-2" рассматривается в Венгрии как стратегический проект, который позволит снизить зависимость от колебаний энергорынка и обеспечить население доступной электроэнергией.

Для страны это не просто инфраструктурный объект, а гарантия стабильного будущего её энергетической системы.

Несмотря на юридические преграды со стороны Евросоюза, Россия и Венгрия подтверждают готовность продолжить строительство АЭС "Пакш-2". Судьба проекта станет одним из ключевых вопросов в энергетической политике региона.