За закрытыми дверями? Лидеры БРИКС прорабатывают альтернативы долларовой системе

Недавно состоялся внеочередной саммит стран БРИКС, который проходил в формате видеосвязи.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ БРИКС

Положение долларовой системы

Как отмечает экономист Михаил Хазин, обсуждение прошло под завесой секретности, и хотя детали не раскрыты, это мероприятие было вызвано недавним успешным саммитом ШОС в Китае. Лидеры стран БРИКС смотрели на положение долларовой системы, которая, по мнению Хазина, находится под угрозой, сообщает "Царьград" со ссылкой на радио Sputnik.

Тарифные войны угрожает глобальной экономике

На встрече обсуждали также организационные вопросы внутреннего устройства БРИКС в текущих мировых условиях. Бразильский лидер Лула да Силва выразил недовольство по поводу давления со стороны США и упомянул о вторичных санкциях как о способе воздействия на "непокорных". Председатель КНР Си Цзиньпин поддержал эту идею, акцентировав внимание на том, что тарифные войны угрожают глобальной экономике и международной торговле.

Проработка альтернатив долларовой системе

Хазин предполагает, что страны БРИКС готовятся к проработке альтернатив долларовой системе. В ходе событий стало очевидно, что лидеры России, Китая и Индии обеспокоены нестабильностью долларового рынка.