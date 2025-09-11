Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Казахстанская боксёрша обеспечила себе как минимум бронзу на ЧМ по боксу: как она одолела чемпионку
Когда дождь становится врагом: как спасти грядки от сырости и болезней
Всего один лишний ответ может превратить остановку в серьёзную неприятность
Ваша собака постоянно говорит с вами: 60 сигналов, которые упускает из виду большинство хозяев
Клеточное обновление без побочных эффектов: технология сулит вторую молодость
Заложили динамит, и полетела в воздух вместе с пнями и картошка рабочих… — писала газета Рабочая Москва 12 сентября 1922 года
Бабло победило добро: Пугачёва объяснила, почему разочаровалась в Шамане
Чтобы кошка пришла к вам, делайте вид, что она вам не нужна: парадокс, который работает безотказно
Плата за жестокость: почему наказанная собака в итоге обойдётся владельцу втридорога

Европа рискует поменять одну зависимость на другую: США готовят энергетическую рокировку

1:44
Экономика

Мир энергетики снова на грани серьёзных перемен. Администрация США поставила амбициозную цель — полностью заменить поставки российского газа в Европу собственными энергоресурсами.

Отношение стран
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Отношение стран

На брифинге, проведённом по телефону во время рабочей поездки в Европу, глава Министерства энергетики США Крис Райт сделал громкое заявление.

Главная цель Вашингтона

"Наша цель заключается в том, чтобы обеспечить экспорт американских энергоресурсов нашим союзникам по всему миру, чтобы они могли покупать энергию у надёжных друзей, которые её поставляют, а не у противников. Я думаю, что этот момент особенно актуален здесь, в Европе, где я нахожусь сегодня, где почти 50% импортируемого природного газа поступает из России. Мы стремимся свести этот показатель к нулю", — заявил Райт.

Кто заменит Россию

По словам министра, именно США должны занять освободившуюся нишу:

"И главным источником, заполняющим эту нишу, является экспорт энергоресурсов из Соединённых Штатов", — подчеркнул он.

Что это значит для Европы

Если планы США воплотятся в жизнь, Европа окажется в принципиально новой зависимости. Российский газ, составляющий почти половину импорта, будет вытеснен, а американский экспорт станет ключевым звеном энергетической безопасности континента.

США делают ставку на то, чтобы стать главным поставщиком газа для Европы и лишить Россию её энергетического преимущества. Для Европы это может означать резкую смену курса в сторону американских энергоресурсов.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Эпоха батареек подходит к концу: повседневные устройства переходят на свет
Наука и техника
Эпоха батареек подходит к концу: повседневные устройства переходят на свет
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Садоводство, цветоводство
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Скорость, от которой кружится голова: китайский суперкар установил рекордный разгон
Наука и техника
Скорость, от которой кружится голова: китайский суперкар установил рекордный разгон
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Суд ЕС запретил Венгрии финансировать строительство реакторов в России для своей АЭС
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Последние материалы
Плата за жестокость: почему наказанная собака в итоге обойдётся владельцу втридорога
Российские звёзды в ловушке таксиста: как Пригожин и Валерия лишись крупной суммы в Турции
Удивительный способ нарастить мышцы без железа: вот что нужно делать
Европа рискует поменять одну зависимость на другую: США готовят энергетическую рокировку
Паста с шампиньонами в сливках — ужин, который спасает вечер за 25 минут
Эти автомобили пережили десятилетия и до сих пор остаются культовыми и желанными
Последний шанс спасти урожай будущего года — работы, которые нужно сделать сейчас
Солнце молчало, но она пришла: чем удивила очередная геомагнитная буря
Смертельная дрожь Европы: как новая инфекция прорывается сквозь стены больниц
Замок Пугачёвой в деревне Грязь оказался невидимкой: сотни миллионов мимо государства
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.