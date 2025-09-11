Европа рискует поменять одну зависимость на другую: США готовят энергетическую рокировку

Мир энергетики снова на грани серьёзных перемен. Администрация США поставила амбициозную цель — полностью заменить поставки российского газа в Европу собственными энергоресурсами.
На брифинге, проведённом по телефону во время рабочей поездки в Европу, глава Министерства энергетики США Крис Райт сделал громкое заявление.
"Наша цель заключается в том, чтобы обеспечить экспорт американских энергоресурсов нашим союзникам по всему миру, чтобы они могли покупать энергию у надёжных друзей, которые её поставляют, а не у противников. Я думаю, что этот момент особенно актуален здесь, в Европе, где я нахожусь сегодня, где почти 50% импортируемого природного газа поступает из России. Мы стремимся свести этот показатель к нулю", — заявил Райт.
По словам министра, именно США должны занять освободившуюся нишу:
"И главным источником, заполняющим эту нишу, является экспорт энергоресурсов из Соединённых Штатов", — подчеркнул он.
Если планы США воплотятся в жизнь, Европа окажется в принципиально новой зависимости. Российский газ, составляющий почти половину импорта, будет вытеснен, а американский экспорт станет ключевым звеном энергетической безопасности континента.
США делают ставку на то, чтобы стать главным поставщиком газа для Европы и лишить Россию её энергетического преимущества. Для Европы это может означать резкую смену курса в сторону американских энергоресурсов.
Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.