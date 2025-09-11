Собираетесь покупать квартиру? Вот что нужно знать, чтобы не потерять деньги

Инвестирование в недвижимость требует внимательной оценки рисков и грамотного финансового планирования. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал финансовый советник и автор книги "Как привести деньги в порядок" Алексей Герасимов.

Ипотека

Эксперт отметил, что основной способ минимизировать риски — наличие полной суммы на приобретение жилья.

"Если у человека есть вся необходимая сумма, риски значительно снижаются. Важно выбрать подходящий момент для покупки и оценить объект. Рекомендуется привлекать профессиональных оценщиков и риэлторов, которые смогут объективно определить стоимость и состояние жилья", — пояснил Герасимов.

Специалист подчеркнул, что при покупке новостроек ключевую роль играет надежность застройщика.

"Предпочтение стоит отдавать крупным и проверенным компаниям. Мелкие региональные застройщики несут повышенные риски — возможны задержки сдачи объектов, штрафные санкции и даже юридические проблемы", — отметил эксперт.

Финансовый советник также обратил внимание на необходимость реалистичной оценки собственных финансовых возможностей, особенно при покупке жилья с ипотекой.

"Если полной суммы нет, важно понимать, сколько реально получится платить ежемесячно. Кредит — это долгосрочное обязательство, иногда на 15–30 лет, и финансовое положение может меняться. Поэтому нужно тщательно оценивать свои возможности перед оформлением займа", — пояснил Герасимов.

Он добавил, что долгосрочное финансовое планирование и четкое определение целей помогают правильно оценивать возможности и принимать взвешенные решения о покупке недвижимости.

"Консультация с профессионалом, который сможет дать объективную оценку сделки на этапе покупки, — это небольшие вложения, которые помогут защитить средства и избежать неприятных сюрпризов", — заключил Герасимов.