Северный кадровый голод: почему высокие зарплаты не спасают от оттока кадров

Экономика

Эксперт в сфере HR Елена Булкина рассказала, что востребованные профессии в Мурманской, Архангельской, Тюменской и других северных областях в немалой степени определяются климатом и экономикой этих регионов.

Инженер чертит схему
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Инженер чертит схему

Нехватка инженеров и медиков 

Основные потребности рынка труда связаны с рабочими инженерами, особенно в разведывательных и добывающих отраслях. Также имеется нехватка медиков, пишет Ecosever.

И зарплата не удержит порой

Достойные зарплаты, считает Булкина, не могут удержать специалистов в этих холодных краях из-за отсутствия удобной инфраструктуры. Жизненные условия оставляют желать лучшего: нет возможности для досуга, к примеру, кино не посмотреть и просто некуда сходить. Многие люди сталкиваются с трудностями, когда переезжают туда с семьями.

Молодёжь охотно приезжает

Тем не менее, молодёжь охотно приезжает на север за экзотикой и возможностями. Но, как отмечает эксперт, спустя год-полтора многие начинают уставать от таких условий. Адаптация к жизни в таких местах занимает время, и через год работа в сложных условиях становится тяжёлой.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
