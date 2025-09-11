Больше, чем просто блеск: как геополитическая напряжённость и спады в экономике толкают золото вверх

9 сентября цена на золото установила рекорд, превысив $3670 за унцию. К 17:00 мск 10 сентября цена немного снизилась до $3654, при этом с начала года стоимость выросла почти на 35%.

Почему цены на золото не снижаются

Фьючерсы на золото также обновили исторический рекорд, достигнув более $3,7 тыс. Главной причиной роста стали слабые данные по рынку труда в США. В июле прирост занятости составил всего 73 тыс. мест при прогнозе в 106 тыс., а в августе — лишь 22 тыс. вместо ожидаемых 75 тыс. Это говорит о не самой позитивной динамике экономики, что сказывается на интересе инвесторов.

17 сентября, ФРС, по мнению экспертов, скорее всего, снизит ставку, что также поддерживает рост цен на золото. В период геополитической нестабильности — торговые войны и конфликты на Ближнем Востоке — золото традиционно растёт в цене. Центральные банки также активно пополняют свои золотые резервы, что подстёгивает спрос и цены, пишут Известия.

4 тыс. за унцию — не предел

По мнению экспертов, к концу года цена на золото может существенно вырасти и достичь около $4 тыс. за унцию, а возможно и $4,2 тыс., если торговая война между Китаем и США обострится.