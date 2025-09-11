Валютный лабиринт: как гонка за быстрой прибылью на росте евро может обернуться потерей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:10
Экономика

Директор по анализу финансовых рынков УК "Альфа Капитал" Владимир Брагин оценил дальнейшую судьбу евро.

Евро
Фото: www.freepik.com by pvproductions is licensed under Free More info
Евро

Спекулятивный рост евро

Он считает, что текущий рост евро скорее спекулятивный, связан с ожидаемым заседанием Центробанка 12 сентября.

"Рубль и вообще валютный рынок очень интересный. Поэтому нас сейчас так нервирует завтрашнее решение ЦБ по поводу ставки", — заметил специалист.

В интервью MoneyTimes Брагин подчеркнул, что надёжных прогнозов по евро дать сложно. Если прогнозы по снижению ставки не оправдаются, возможно, евро упадёт. В противном случае может произойти ещё большее ослабление.

Спешка ни к чему при колебаниях валюты

Он также посоветовал тем, кто быстро решил заработать, не спешить с резкими действиями на колебаниях валюты, особенно тем, кто имеет небольшие суммы. По его мнению, даже заметные колебания курса рубля не окажут серьёзного влияния на жизнь большинства людей, и подобные действия лишь поддерживают брокеров и обменные фонды.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
