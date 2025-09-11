Валютный лабиринт: как гонка за быстрой прибылью на росте евро может обернуться потерей

Директор по анализу финансовых рынков УК "Альфа Капитал" Владимир Брагин оценил дальнейшую судьбу евро.

Спекулятивный рост евро

Он считает, что текущий рост евро скорее спекулятивный, связан с ожидаемым заседанием Центробанка 12 сентября.

"Рубль и вообще валютный рынок очень интересный. Поэтому нас сейчас так нервирует завтрашнее решение ЦБ по поводу ставки", — заметил специалист.

В интервью MoneyTimes Брагин подчеркнул, что надёжных прогнозов по евро дать сложно. Если прогнозы по снижению ставки не оправдаются, возможно, евро упадёт. В противном случае может произойти ещё большее ослабление.

Спешка ни к чему при колебаниях валюты

Он также посоветовал тем, кто быстро решил заработать, не спешить с резкими действиями на колебаниях валюты, особенно тем, кто имеет небольшие суммы. По его мнению, даже заметные колебания курса рубля не окажут серьёзного влияния на жизнь большинства людей, и подобные действия лишь поддерживают брокеров и обменные фонды.