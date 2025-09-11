Стоит ли бизнесу переходить на MAX уже сегодня? Объясняет эксперт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

С июля в России официально запущена "Цифровая платформа MAX" — национальный мессенджер, который уже называют отечественным аналогом Telegram. Александр Авдеев, руководитель проектов развития платформы для автоматизации отношений с самозанятыми и ИП "Консоль", в беседе с Pravda.Ru рассказал, стоит ли бизнесу переходить на MAX или можно оставаться в привычных мессенджерах.

По словам эксперта, MAX умеет все, что нужно компаниям для ежедневной работы: пересылку файлов до 4 ГБ, переводы денег прямо в чате, мини-приложения и групповые звонки без ограничений по времени.

"В ближайших обновлениях появится интеграция с Госуслугами, Госключом и цифровым ID, что сделает MAX удобным инструментом для документооборота и взаимодействия с государственными сервисами", — пояснил эксперт.

При этом прямых запретов на использование иностранных мессенджеров для корпоративной коммуникации пока нет, однако рынок обсуждает возможность ограничения звонков или других функций зарубежных сервисов.

"Чтобы бизнес не оказался заложником неожиданных ограничений, мы рекомендуем дублировать корпоративные чаты в MAX и подключать к нему рабочие сим-карты. У нас на это ушло всего полдня. Зато теперь у сотрудников есть запасной, а по факту основной канал для коммуникаций, который учитывает российские реалии", — подчеркнул Александр Авдеев.

Эксперт добавил, что даже частичное тестирование MAX поможет компаниям быть готовыми к потенциальным ограничениям зарубежных платформ и сохранить стабильность корпоративных коммуникаций.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
