400 рабочих мест и поддержка STEM-образования: Boeing запускает главную технологическую ось в США

Экономика

Корпорация Boeing запустила новый инженерный центр на базе Центра аэрокосмических технологий Cici & Hyatt Brown, расположенного в исследовательском парке университета Embry-Riddle (США).

Завод Боинг
Фото: commons.wikimedia.org by Jeremy Elson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Завод Боинг

Новые возможности — новые рабочие места

Инженерный центр Boeing площадью более 6000 квадратных метров будет заниматься проектированием, исследованиями, разработками и созданием прототипов для программ Boeing в области обороны, космоса и безопасности, а также передовыми технологиями. Планируется создание около 400 высокооплачиваемых рабочих мест в Дейтона-Бич и округе Волусия.

Президент Embry-Riddle П. Барри Батлер отметил, что такое сотрудничество не только создаст рабочие места, но и обеспечит обмен знаниями между студентами, преподавателями и лидерами отрасли. Он выразил уверенность, что новый центр Boeing будет использовать кадровый потенциал региона, укрепляя связь между образованием и промышленностью.

Соцподдержка компании

Boeing также проинвестирует средства в поддержку STEM-образования (интеграция научных, технических, инженерных и математических дисциплин) для Клубов мальчиков и девочек, а также в обеспечение нуждающихся продуктами питания.

Уточнения

STEM (англ. science, technology, engineering and mathematics — естественные науки, технология, инженерия и математика) — обобщающий термин, используемый для группировки этих отдельных, но тесно связанных между собой технических дисциплин в контексте описания образовательной политики учреждений, учебных программ в школах и дополнительной подготовке.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
