На 5 часов больше ради денег? Греция пересматривает рабочее время, но кому это на руку

Новый законопроект правительства Греции разрешает наёмным сотрудникам работать до 13 часов в день в исключительных случаях. На данный момент максимальная продолжительность рабочего дня в Греции составляет 8 часов.

Меры для повышения уровня производительности в стране

Премьер-министр Кириакос Мицотакис объяснил это необходимостью увеличить заработные платы и решить проблему нехватки рабочей силы. Однако это вызвало протесты профсоюзов.

Согласно новому законопроекту, работники могут трудиться по 13 часов на одного работодателя при желании и с надбавкой в 40%. Работники не смогут превышать 48 часов в неделю и 150 сверхурочных часов в год.

Эти изменения появились после принятия закона о шестидневной рабочей неделе. Правительство утверждает, что такие меры необходимы, поскольку уровень производительности в стране ниже среднемирового.

Численность населения снижается

Известно, что Греция сталкивается с низким уровнем рождаемости: с 2011 года население страны сократилось на 500 000 человек.

Уточнения

