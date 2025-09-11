На 5 часов больше ради денег? Греция пересматривает рабочее время, но кому это на руку

Новый законопроект правительства Греции разрешает наёмным сотрудникам работать до 13 часов в день в исключительных случаях. На данный момент максимальная продолжительность рабочего дня в Греции составляет 8 часов.
Премьер-министр Кириакос Мицотакис объяснил это необходимостью увеличить заработные платы и решить проблему нехватки рабочей силы. Однако это вызвало протесты профсоюзов.
Согласно новому законопроекту, работники могут трудиться по 13 часов на одного работодателя при желании и с надбавкой в 40%. Работники не смогут превышать 48 часов в неделю и 150 сверхурочных часов в год.
Эти изменения появились после принятия закона о шестидневной рабочей неделе. Правительство утверждает, что такие меры необходимы, поскольку уровень производительности в стране ниже среднемирового.
Известно, что Греция сталкивается с низким уровнем рождаемости: с 2011 года население страны сократилось на 500 000 человек.
