Используйте с умом: эксперт предупредил о подводных камнях кредитных каникул для бизнеса

С 1 октября российские предприниматели и самозанятые смогут получить кредитные каникулы до шести месяцев.
Экономист Михаил Беляев отметил, что важно правильно рассчитать процентные ставки.
По словам эксперта, кредитные каникулы стоит брать только при уменьшении доходов, так как проценты в этот период будут распределяться на весь оставшийся срок кредита. Это может помочь предпринимателям остаться в выигрыше, несмотря на временные трудности. Об этом пишет издание "Постьньюс".
Важно помнить, что в течение отсрочки проценты будут начисляться по установленной ставке и капитализироваться ежемесячно.
Уточнения
