Используйте с умом: эксперт предупредил о подводных камнях кредитных каникул для бизнеса

Экономика

С 1 октября российские предприниматели и самозанятые смогут получить кредитные каникулы до шести месяцев.

Парень за ноутбуком
Фото: wikimapia by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Парень за ноутбуком

Экономист Михаил Беляев отметил, что важно правильно рассчитать процентные ставки.

По словам эксперта, кредитные каникулы стоит брать только при уменьшении доходов, так как проценты в этот период будут распределяться на весь оставшийся срок кредита. Это может помочь предпринимателям остаться в выигрыше, несмотря на временные трудности. Об этом пишет издание "Постьньюс"

Важно помнить, что в течение отсрочки проценты будут начисляться по установленной ставке и капитализироваться ежемесячно.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
