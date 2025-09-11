Бизнес сжимается: компании в России готовятся к осенней волне сокращений

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:18
Экономика

Осенью в России 12% организаций планируют уменьшить численность сотрудников, что на 4 процентных пункта превышает показатели конца 2024 года, свидетельствуют данные исследования, проведённого "Работа.ру" и "СберПодбор".

Девушка
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Девушка

Первой примет удар строительная отрасль

В два раза уменьшилось число компаний, выражающих готовность к расширению штата — теперь это лишь 25%. Сокращения прежде всего коснутся строительной отрасли, поскольку наблюдается снижение спроса на жилую недвижимость из-за высоких ипотечных ставок. Также планируется уменьшение персонала в машиностроении, сырьевой отрасли и некоторых секторах розничной торговли, пишут Известия

Причины роста сокращений:

  • снижение покупательской активности населения;
  • увеличение затрат;
  • повышение налоговой нагрузки;
  • высокая стоимость кредитных ресурсов. 

Не приносят прибыли

Наибольшему риску подвержены сотрудники, чья деятельность не приносит непосредственной прибыли: специалисты нетехнических направлений в IT-сфере, начинающие специалисты, работники маркетинга и административный персонал. Компании стремятся сохранить опытных и универсальных сотрудников.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
