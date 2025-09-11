Бизнес сжимается: компании в России готовятся к осенней волне сокращений

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Осенью в России 12% организаций планируют уменьшить численность сотрудников, что на 4 процентных пункта превышает показатели конца 2024 года, свидетельствуют данные исследования, проведённого "Работа.ру" и "СберПодбор".

Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info Девушка

Первой примет удар строительная отрасль

В два раза уменьшилось число компаний, выражающих готовность к расширению штата — теперь это лишь 25%. Сокращения прежде всего коснутся строительной отрасли, поскольку наблюдается снижение спроса на жилую недвижимость из-за высоких ипотечных ставок. Также планируется уменьшение персонала в машиностроении, сырьевой отрасли и некоторых секторах розничной торговли, пишут Известия.

Причины роста сокращений:

снижение покупательской активности населения;

увеличение затрат;

повышение налоговой нагрузки;

высокая стоимость кредитных ресурсов.

Не приносят прибыли

Наибольшему риску подвержены сотрудники, чья деятельность не приносит непосредственной прибыли: специалисты нетехнических направлений в IT-сфере, начинающие специалисты, работники маркетинга и административный персонал. Компании стремятся сохранить опытных и универсальных сотрудников.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.



