Нас ждёт крах: Илон Маск раскрыл истинное положение дел с госдолгом США

Экономика

В начале недели в Лос-Анджелесе (США) прошла встреча известных венчурных инвесторов, участвующих в подкасте All-In. По видеосвязи присоединился и Илон Маск, чтобы обсудить широкий круг вопросов.

Илон Маск
Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Илон Маск

Кошмарный опыт Маска

В ходе онлайн-конференции ведущие подкаста All-In обратились к Илону Маску с вопросом:

"После работы в Вашингтоне вы вернулись к своим проектам. Какие выводы вы сделали?"

Как выяснилось, для Маска это был "кошмарный опыт".

"Исправить правительство практически нереально. Если обратить внимание на наш огромный государственный долг, то процентные выплаты по нему уже превышают бюджет Министерства обороны, и эта тенденция сохраняется. Если искусственный интеллект и роботы не помогут нам решить проблему госдолга, нас ждёт крах", — отметил Маск, делясь наблюдениями, сделанными в период руководства DOGE.

Что удалось сделать

Следует отметить, что большая часть деятельности DOGE была прекращена. Небольшим командам Маска в федеральных органах не удалось выявить заявленные 2 триллиона долларов, которые были присвоены в рамках мошеннических схем и растрат; по последним данным, эта сумма достигла примерно 206 миллиардов долларов, сообщает Zero Hedge.

Вероятнее всего, деятельность DOGE была направлена на то, чтобы прекратить многолетнюю коррупцию в Демократической партии, закрыть каналы финансирования, подобные USAID, и передать эти средства в ведение Государственного департамента под контролем госсекретаря Марко Рубио.

Уточнения

Корру́пция — термин, обычно обозначающий злоупотребление служебным положением в личных целях — использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным устоям.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Нас ждёт крах: Илон Маск раскрыл истинное положение дел с госдолгом США
