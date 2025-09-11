Миллиард за сутки: как партнёрство с Microsoft всколыхнуло состояние Аркадия Воложа

На фоне возросшего внимания к акциям Nebius Group состояние Аркадия Воложа, одного из основателей Яндекса, увеличилось на миллиард долларов всего за сутки.

Соглашение с Microsoft

Компания Nebius, ранее известная как материнская структура Яндекса, заключила крупное соглашение о партнёрстве в сфере искусственного интеллекта с Microsoft.

В рамках соглашения Microsoft получит доступ к специализированной инфраструктуре графических процессоров из нового дата-центра Nebius, расположенного в штате Нью-Джерси (США). Ранее у Nebius не было столь значимых партнёров, пишет РБК.

Рост акций почти на 50%

По данным Bloomberg, акции Nebius продемонстрировали рост почти на 50%. Воложу принадлежит 13% акций компании через семейный траст, и эта доля оценивается почти в три миллиарда долларов. Благодаря этому, Волож занял 1217-ю строчку в списке богатейших людей мира по версии Forbes.

С начала текущего года стоимость доли бизнесмена в компании увеличилась почти втрое.

Уточнения

