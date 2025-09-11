Пенсионный калькулятор для самозанятых: сколько платить, чтобы не остаться у разбитого корыта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Лица, работающие на себя в рамках налога на профессиональный доход, имеют возможность самостоятельно позаботиться о своей будущей пенсии, осуществляя добровольные отчисления на пенсионное страхование.

Страховой стаж

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале Социального фонда России, такие взносы позволяют сформировать страховой стаж и увеличить величину индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Для получения права на страховую пенсию необходимо достичь величины ИПК не менее 30, иметь не менее 15 лет страхового стажа, а также соответствовать требованиям по возрасту.

Соглашение с Соцфондом

В связи с отсутствием работодателя, который обязан уплачивать страховые взносы за самозанятых, последние могут по собственной инициативе заключить соглашение с Социальным фондом (СФР) для накопления требуемого стажа и повышения значения ИПК. Для этого необходимо подать заявление в СФР о добровольном участии в системе пенсионного страхования и ежегодно до конца декабря производить взносы за текущий год.

Размеры добровольных взносов

В 2025 году минимальный размер добровольного взноса составляет 59 241 рубль 60 копеек, что позволяет получить один год стажа и 0,975 ИПК. Максимальная сумма взноса, доступная для уплаты самозанятыми, достигает 473 932 рублей 80 копеек. Уплата этой суммы обеспечит формирование одного года стажа и увеличение ИПК на 7,799. Такие меры позволяют самозанятым активно влиять на размер своей будущей пенсии, пишет ТАСС.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
