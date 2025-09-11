Фармацевтический гигант Novo Nordisk готовится к шторму: 11% сотрудников лишатся работы

Фармацевтический гигант из Дании Novo Nordisk планирует сократить 11% своего глобального штата и пересмотреть прогноз прибыли на 2025 год из-за обострения соперничества на рынке лекарств для похудения и замедления темпов роста.

Сокращение рабочих мест

Компания официально объявила о сокращении 9000 рабочих мест в 80 странах мира. Штаб-квартира в Дании понесёт наибольшие потери, где будет упразднено около 5000 позиций. Данные меры являются частью реорганизации, направленной на экономию 8 миллиардов датских крон в год к 2026 году.

Важный шаг для поддержания конкурентоспособности

По словам генерального директора Майка Даустдара, который занял свой пост в июле, такой шаг необходим для поддержания конкурентоспособности компании в будущем.

Novo Nordisk является производителем известных препаратов для снижения веса Wegovy и Ozempic. Популярность этих лекарств резко возросла в последние годы, это способствовало увеличению численности персонала компании почти на 75% за последние пять лет, пишет Helsinki Times.

Уточнения

