Пенсия станет больше раньше: депутаты сделали ход конём — как изменится жизнь тех, кому за 70

В Госдуме будет представлен объединённый законопроект от различных фракций, касающийся снижения возрастного порога для получения надбавки к пенсии в России.

Размер выплат после 80 лет

В настоящее время, согласно действующему законодательству, граждане России, достигшие 80 лет или имеющие инвалидность I группы, получают надбавку в размере 100% к фиксированной выплате страховой пенсии по старости или инвалидности. С начала 2025 года эта фиксированная выплата составляет 8 907,70 рублей, то есть увеличение почти до 18 тысяч после 80 лет.

Почему нужно повысить выплаты с 70 лет

Однако депутаты полагают целесообразным повышать пенсионные выплаты уже с 70 лет.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в России составляет 72,8 года. По словам Ярослава Нилова, главы Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов, и одного из инициаторов данного законопроекта, значительная часть пожилых людей не успевает воспользоваться правом на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

Он убеждён, что необходим дифференцированный подход к увеличению фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости:

100% надбавка для достигших 70 лет;

200% надбавка для достигших 80 лет или имеющих инвалидность I группы;

300% надбавка для достигших 90 лет.

Отмечается также, что с возрастом повышаются траты на лечение и лекарства, пишет РГ.

Уточнения

