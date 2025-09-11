Пенсия станет больше раньше: депутаты сделали ход конём — как изменится жизнь тех, кому за 70

В Госдуме будет представлен объединённый законопроект от различных фракций, касающийся снижения возрастного порога для получения надбавки к пенсии в России.
В настоящее время, согласно действующему законодательству, граждане России, достигшие 80 лет или имеющие инвалидность I группы, получают надбавку в размере 100% к фиксированной выплате страховой пенсии по старости или инвалидности. С начала 2025 года эта фиксированная выплата составляет 8 907,70 рублей, то есть увеличение почти до 18 тысяч после 80 лет.
Однако депутаты полагают целесообразным повышать пенсионные выплаты уже с 70 лет.
Средняя ожидаемая продолжительность жизни в России составляет 72,8 года. По словам Ярослава Нилова, главы Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов, и одного из инициаторов данного законопроекта, значительная часть пожилых людей не успевает воспользоваться правом на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.
Он убеждён, что необходим дифференцированный подход к увеличению фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости:
Отмечается также, что с возрастом повышаются траты на лечение и лекарства, пишет РГ.
Уточнения
Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
