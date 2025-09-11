Сделка века: OpenAI и Oracle объединяются для покорения мира ИИ

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Американская компания OpenAI, создатель ChatGPT, договорилась с Oracle о приобретении вычислительных ресурсов для развития технологий искусственного интеллекта.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Искусственный интеллект

На кону 300 млрд

Сумма сделки, рассчитанной на пять лет, составляет 300 миллиардов долларов, как сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Значительная часть новых доходов Oracle обусловлена именно соглашением с OpenAI. Объём контракта значительно превосходит текущую прибыль OpenAI и является одним из крупнейших в истории сферы облачных вычислений. Указывается, что для функционирования необходимого центра обработки данных потребуется энергетическая мощность в 4,5 гигаватт, что сопоставимо с энергопотреблением около 4 миллионов домохозяйств.

Рейтинг самых богатых в мире обновился

Ранее агентство Bloomberg информировало, что сооснователь Oracle Ларри Эллисон на фоне стремительного роста стоимости акций компании, впервые возглавил рейтинг самых богатых людей мира, обогнав Илона Маска.

Иску́сственный интелле́кт или ИИ, Искусственный разум (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
