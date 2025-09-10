Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Энергия, что толкает в бездну: исследование доказало — энергетики усиливают тревожность и отчаяние
Йога уступила спорту: новое исследование рушит привычные представления о здоровье сосудов
Защита цвета: лайфхаки для тех, кто не хочет терять пигмент после первого мытья
Полосатая миграция: Джерси оказался в эпицентре нашествия азиатских шершней
Шаман разбил сердца поклонников: концерт в Сочи отменён — вот почему это произошло
Врачи называют их молодильной тарелкой: 9 продуктов, которые отодвигают старость у женщин
Туман превращает дорогу в рулетку: как правильно действовать за рулём, чтобы не оказаться в аварии
Этот секретный ингредиент превратит обычные бананы в шоколадно-клубничный десерт мечты
Природный декор сделанный своими руками: удивительные идеи из гибких веток

Hyundai возвращается? Назревает большая сделка

Экономика

В условиях давления американских тарифов и необходимости переоценки глобальной стратегии Hyundai Motor Group инициировала проверку своих зарубежных активов, включая российские.

Hyundai
Фото: commons.wikimedia.org by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Hyundai

Опцион на обратный выкуп

Как сообщает РГ со ссылкой на Korea Economic TV, компания рассматривает возможность реализации опциона на обратный выкуп своего завода в Санкт-Петербурге, который был продан в конце 2023 года.

Hyundai разослала своим филиалам внутреннее письмо с требованием оценить состояние глобальных бизнес-объектов и представить свои предложения, в том числе по активам в России, где компания ранее свернула бизнес, но сохранила регистрацию товарных знаков. Представители Hyundai утверждают, что это стандартная процедура подготовки бизнес-плана на следующий год.

Приостановка работы в России

Hyundai вышла на российский рынок в 2007 году, построив завод HMMR в Санкт-Петербурге мощностью 200 тысяч автомобилей в год. После начала СВО завод приостановил работу и был продан компании ArtFinance с опционом на обратный выкуп в течение двух лет, который истекает в декабре 2025 года.

Выкуп завода

Korea Economic TV отмечает, что завод может быть выкуплен по текущей рыночной стоимости, а не по цене продажи. Компания ArtFinance, используя дочернюю структуру AGR, запустила производство автомобилей под брендом Solaris на бывшем заводе Hyundai.

Помимо финансовых аспектов, существуют и политические риски, поскольку в России рассматривается возможность ограничения обратного выкупа активов иностранными компаниями. Hyundai изучает возможность международного арбитража в случае возникновения споров.

Уточнения

Акти́в (англ  asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Экономика и бизнес
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Домашние животные
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Недвижимость
Крыса может пережить яд, бетон и мороз, но уйдёт навсегда, если в доме появится один запах
Популярное
Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел

Многие садоводы уверены, что серная шашка — лучший способ обеззаразить теплицу. Но есть один нюанс, о котором забывают даже опытные дачники.

Дым не прощает ошибок: одна обработка превращает урожай и теплицу в пепел
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Глубины скрывают чудовищ: самый жуткий хищник океана — крючки на щупальцах и глаза-тарелки
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Волосы без возраста: неожиданные краски, которые превратят седину в стиль
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Последние материалы
Защита цвета: лайфхаки для тех, кто не хочет терять пигмент после первого мытья
Полосатая миграция: Джерси оказался в эпицентре нашествия азиатских шершней
Крупнейший нефтепереработчик Индии отказался от нефти из США
Шаман разбил сердца поклонников: концерт в Сочи отменён — вот почему это произошло
Врачи называют их молодильной тарелкой: 9 продуктов, которые отодвигают старость у женщин
Туман превращает дорогу в рулетку: как правильно действовать за рулём, чтобы не оказаться в аварии
Этот секретный ингредиент превратит обычные бананы в шоколадно-клубничный десерт мечты
Природный декор сделанный своими руками: удивительные идеи из гибких веток
Тело против гравитации: варианты подтягиваний, о которых молчат в зале
Спасает кожу и кораллы одновременно: создан солнцезащитный крем, который ломает привычные стереотипы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.