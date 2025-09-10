Hyundai возвращается? Назревает большая сделка

В условиях давления американских тарифов и необходимости переоценки глобальной стратегии Hyundai Motor Group инициировала проверку своих зарубежных активов, включая российские.

Опцион на обратный выкуп

Как сообщает РГ со ссылкой на Korea Economic TV, компания рассматривает возможность реализации опциона на обратный выкуп своего завода в Санкт-Петербурге, который был продан в конце 2023 года.

Hyundai разослала своим филиалам внутреннее письмо с требованием оценить состояние глобальных бизнес-объектов и представить свои предложения, в том числе по активам в России, где компания ранее свернула бизнес, но сохранила регистрацию товарных знаков. Представители Hyundai утверждают, что это стандартная процедура подготовки бизнес-плана на следующий год.

Приостановка работы в России

Hyundai вышла на российский рынок в 2007 году, построив завод HMMR в Санкт-Петербурге мощностью 200 тысяч автомобилей в год. После начала СВО завод приостановил работу и был продан компании ArtFinance с опционом на обратный выкуп в течение двух лет, который истекает в декабре 2025 года.

Выкуп завода

Korea Economic TV отмечает, что завод может быть выкуплен по текущей рыночной стоимости, а не по цене продажи. Компания ArtFinance, используя дочернюю структуру AGR, запустила производство автомобилей под брендом Solaris на бывшем заводе Hyundai.

Помимо финансовых аспектов, существуют и политические риски, поскольку в России рассматривается возможность ограничения обратного выкупа активов иностранными компаниями. Hyundai изучает возможность международного арбитража в случае возникновения споров.

Уточнения

