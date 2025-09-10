АЭС без резерва? Чем обернётся для Финляндии нехватка запасных частей для реактора

На атомной электростанции "Олкилуото" возникла внештатная ситуация: закончились роторы запасных частей для генератора, пишет EADaily.
В результате второй энергоблок станции будет работать на пониженной мощности (82%) до начала нового года. В данный момент он вырабатывает электроэнергию на уровне 735 МВт, чтобы снизить риск отказа оборудования.
Оператор станции TVO сообщает, что отремонтированный ротор запасных частей должен прибыть на станцию в начале 2026 года, а новый, технически усовершенствованный ротор ожидается к ежегодному отключению в 2027 году.
В апреле TVO даже остановила этот реактор из-за увеличенной влажности в машинном зале и использовала последний запасной ротор.
Эксперт Александр Уваров подметил, что ротор — это весьма дорогостоящее и требующее длительного изготовления оборудование. Складские запасы оптимизированы, и, похоже, финны "споткнулись" на этом. Он также отметил, что "Росатому" в таких ситуациях проще, так как госкорпорация имеет множество объектов и может передвигать оборудование по необходимости.
Уточнения
Генера́тор (лат. generator «производитель») — устройство, производящее какие-либо продукты, вырабатывающее электроэнергию или преобразующее один вид энергии в другой.
