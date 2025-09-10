Кредитный капкан захлопнется? ЦБ готовит ограничения

Центробанк России обсуждает возможность введения запрета на использование информации о доходах, которую банки и микрофинансовые организации получают от заёмщиков при подаче заявлений на потребительские кредиты.

Официальные документы в приоритете

Регулятор считает, что для оценки долговой нагрузки следует опираться на официальные документы, а не на статические модели или неофициальные данные от работодателей.

Однако банки против этого. Они настаивают на том, чтобы сохранить текущие методы оценки и продолжить использовать данные Росстата. В соответствии с предложениями ЦБ, кредиторы должны будет получать информацию о заёмщиках через сервис "Цифровой профиль" из информационных систем ФНС и Социального фонда. Полный список данных обещают предоставить к 1 марта 2026 года.

Какие риски существуют

Юрист Александр Хаминский заметил, что инициатива Центробанка направлена на снижение закредитованности населения и борьбу с бесконтрольной выдачей кредитов. Он отметил, что сейчас просрочка по потребительским займам в России превышает один триллион рублей, пишет Общественная Служба Новостей.

Банки опасаются, что новый подход может привести к тому, что люди начнут обращаться к нелегальным кредитным организациям. Примечательно, что многие кредитные продукты сегодня оформляются дистанционно, и для их получения заёмщику часто достаточно просто подтвердить заявку через СМС — никаких дополнительных проверок.

Уточнения

