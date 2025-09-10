Австралийские шахтёры сорвали куш: невероятная находка, изменившая их жизнь

5 февраля 1869 года два британских шахтёра Дисон и Оутс сделали потрясающее открытие в Австралии. Во время геологоразведочных работ они нашли уникальный золотой самородок весом 72 кг.
Этот самородок, который дали прозвище "Желанный незнакомец", был найден в разгар золотой лихорадки, когда тысячи искателей приключений стекались в Австралию в поисках удачи.
Шахтёры были в полном шоке от размеров находки: они пытались поднять самородок с помощью кирки, но она сломалась под тяжестью золота. В итоге им пришлось использовать лом, чтобы извлечь его из земли. Затем они перенесли самородок в соседний город Данолли, чтобы взвесить его в банке, но он был настолько большим, что не влез на весы. Ему пришлось разрезать на куски, чтобы узнать точный вес.
"Желанный незнакомец" был продан за почти 10 000 фунтов стерлингов того времени, что сегодня эквивалентно около 2 миллионов фунтов. Этот самородок долгое время оставался мировым рекордом, пока недавно не был найден еще более крупный самородок в Австралии.
Уточнения
Саморо́док (самородные элементы) — сформировавшийся естественным образом самородный элемент. Обычно это кусок металла различной формы и размера, (как правило медь, серебро, золото, платина, ртуть). Реже неметалл — природный камень (алмаз, графит) или полуметалл (самородный мышьяк, самородная сурьма). Самородки чаще встречаются в осадочных горных породах.
