200 млрд на кону: Бельгия готова к использованию российских активов, но есть нюанс

Министерство иностранных дел Бельгии сообщило, что страна готова использовать доходы от незаконно замороженных активов России, которые находятся на её территории, но с оговоркой: Евросоюз должен взять на себя юридические риски этой "авантюры".

Флаг Бельгии

Соблазн велик

По всей видимости, бельгийцы понимают, что действуют не совсем правильно, но соблазн велик — речь идет о целых 200 миллиардов евро, пишет "Царьград".

Как сообщает газета Financial Times, глава МИД Бельгии Максим Прево сказал, что правительство открыто к изменению порядка обращения с российскими активами. Ранее Бельгия избегала подобных шагов из-за опасений, связанных с возможными судебными разбирательствами. Прево акцентировал, что Брюссель не хочет нести ответственность за потенциальные претензии, которые могут в будущем привести к выплате суммы, равной годовому бюджету страны.

И хочется, и колется

Однако бельгийские власти считают, что посягательство на замороженные российские деньги — это "крайне рискованное предприятие", так как для этого нет правовых оснований. Они понимают, что такие действия могут подорвать доверие к евро и даже привести к обвалу европейских финансовых рынков.

