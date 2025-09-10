Деньги — на счету, пустота — в душе: как таксист из Москвы заработал 1 млн рублей за месяц

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Можно ли заработать миллион рублей, работая таксистом? История водителя из Москвы доказывает, что это реально — хотя и ценой огромных усилий, рассказывает новостное интернет-издание EADaily.

Таксист
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Таксист

Миллион на Maybach

Таксист, работающий в сегменте "бизнес", за один месяц выполнил 415 заказов и сумел заработать 1 миллион рублей. Мужчина арендует Maybach и трудится без выходных.

График на износ

По словам водителя, его день длится по 12-14 часов. Чтобы достичь такой суммы, он пожертвовал отдыхом и свободным временем.

"Да, всё правда. Я действительно сделал больше четырёхсот поездок за месяц и получил миллион", — подтвердил таксист.

Цена успеха

История вызвала обсуждение в сети: кто-то восхищается результатом, кто-то сомневается, что стоит так выкладываться ради денег. Однако сам водитель говорит, что для него это был своеобразный вызов и проверка на прочность.

Опыт московского таксиста доказывает: большие доходы возможны даже в привычных профессиях, но за ними стоят тяжёлый труд и отказ от личного времени. Вопрос лишь в том, готовы ли люди приносить такую жертву ради заработка.

Уточнения

Вторичная занятость — дополнительная работа лица, имеющего основную работу. 

Такси́ (от фр. Taximètre "счётчик цены") — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
