Деньги — на счету, пустота — в душе: как таксист из Москвы заработал 1 млн рублей за месяц

Можно ли заработать миллион рублей, работая таксистом? История водителя из Москвы доказывает, что это реально — хотя и ценой огромных усилий, рассказывает новостное интернет-издание EADaily.

Миллион на Maybach

Таксист, работающий в сегменте "бизнес", за один месяц выполнил 415 заказов и сумел заработать 1 миллион рублей. Мужчина арендует Maybach и трудится без выходных.

График на износ

По словам водителя, его день длится по 12-14 часов. Чтобы достичь такой суммы, он пожертвовал отдыхом и свободным временем.

"Да, всё правда. Я действительно сделал больше четырёхсот поездок за месяц и получил миллион", — подтвердил таксист.

Цена успеха

История вызвала обсуждение в сети: кто-то восхищается результатом, кто-то сомневается, что стоит так выкладываться ради денег. Однако сам водитель говорит, что для него это был своеобразный вызов и проверка на прочность.

Опыт московского таксиста доказывает: большие доходы возможны даже в привычных профессиях, но за ними стоят тяжёлый труд и отказ от личного времени. Вопрос лишь в том, готовы ли люди приносить такую жертву ради заработка.

Уточнения

