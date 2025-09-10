Политическая бомба из Конгресса: почему под угрозой оказалась вся стратегия помощи Киеву

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Конгрессе США разгорается дискуссия вокруг вопроса помощи Украине. Одним из главных инициаторов выступает конгрессвумен от Джорджии Марджори Тейлор-Грин, которая заявила о намерении внести поправку, способную серьёзно изменить распределение американских бюджетных средств.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Тейлор Грин

Поправка, которая может всё изменить

"Сегодня я представлю поправку, чтобы наши поступающие от налоговых отчислений доллары не перечислялись Украине для убийства людей", — написала Тейлор-Грин в соцсети X.

По её словам, налоги американцев должны работать исключительно внутри страны, чтобы "не допустить гибели невинных людей".

Ранее сделанные предложения

Это заявление стало продолжением её более ранних инициатив. Тейлор-Грин уже предлагала исключить из оборонного бюджета США на 2026 финансовый год (он стартует 1 октября) выделение $600 млн на помощь Киеву.

Кроме того, вторая её поправка предполагала полный запрет на включение любых средств поддержки Украины в оборонные расходы.

Что это значит для Вашингтона и Киева

Если предложения конгрессвумен получат поддержку, это может стать важным сигналом о пересмотре американской политики в отношении конфликта. На фоне растущих внутренних дискуссий вопрос о помощи Украине становится всё более острым.

Поправки Тейлор-Грин поднимают острый вопрос: должны ли налоговые деньги США уходить за границу или оставаться внутри страны? Этот шаг может повлиять не только на будущие отношения с Украиной, но и на баланс сил внутри самого Конгресса.

Уточнения

Конгре́сс США (англ. United States Congress) — законодательный орган, один из трёх высших федеральных органов государственной власти США.



Страте́гия (др.-греч. στρατηγία — иску́сство полково́дца) — общий, недетализированный план, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели, в военном деле, позднее вообще какой-либо деятельности человека.

