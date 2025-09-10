ГЭС надежды или страха? Сможет ли Эфиопия решить энергоконфликт

В Эфиопии запущена крупнейшая в Африке гидроэлектростанция.

Доступ к электроэнергии усиливает напряжённость в регионе

Энергия, вырабатываемая водохранилищем, значительно улучшит доступ к электричеству для населения и предоставит возможность экспорта электроэнергии в соседние государства. Однако, это событие усиливает напряжённость в регионе из-за разногласий с Египтом, расположенным ниже по течению реки Нил.

Ключевой фактор экономического развития Эфиопии

Эфиопия, вторая по численности населения страна на африканском континенте с более чем 120 миллионами жителей, рассматривает масштабную плотину "Возрождение" на реке Голубой Нил, стоимостью 5 миллиардов долларов, как ключевой фактор своего экономического развития.

Выработка электроэнергии на плотине постепенно увеличивалась после запуска первой турбины в 2022 году и достигла вчера своего максимального потенциала в 5150 мегаватт. Эта гидроэлектростанция входит в число 20 крупнейших в мире, а её мощность составляет примерно четверть от мощности плотины "Три ущелья" в Китае.

"Эфиопия строит эти объекты не только для собственного процветания, но и для соединения всего региона и изменения хода истории африканского континента. Этот проект не направлен против интересов братских народов Судана и Египта", — сказал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.

