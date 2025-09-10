Привыкли десятилетиями жить на широкую ногу: получится ли у США провернуть хитрую схему

В июле президент США Дональд Трамп подписал закон, регулирующий стейблкоины — криптовалюты, привязанные к доллару. Он также планирует разрешить инвестирование пенсионных средств в криптовалюту.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Рост биткоина

Министр финансов США Скотт Бессент считает, что взаимодействие государства с криптовалютами укрепит доллар как международную валюту и повысит интерес к казначейским облигациям, поддерживающим стейблкоины.

Трамп задумал аферу века

Однако новость быстро вызвала слухи о том, что Трамп задумывается о переводе государственного долга страны, который составляет 35 трлн долларов, в криптовалюту, что позволит его обнулить.

Этот сценарий поддержал советник президента России Антон Кобяков. Он отметил, что такие страны, как Китай и Индия, наоборот, отказываются от фиатных валют и наращивают свои золотые запасы, пишет "Царьград".

А что с доверием кредиторов

Алексей Зубец, директор центра исследований и социальной экономики, рассказал, что переход госдолга в крипту может показаться привлекательным, учитывая популярность и рост цен на криптовалюту. Тем не менее, это приведет к катастрофическим последствиям для финансовой системы США: возникнет альтернативное платежное средство, это нарушит баланс. Кроме того, это может подорвать доверие кредиторов, что, по сути, критично для экономики, привыкшей жить в долг.

Государственный долг США (англ. The United States government debt) — задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами.



