Привыкли десятилетиями жить на широкую ногу: получится ли у США провернуть хитрую схему

Экономика

В июле президент США Дональд Трамп подписал закон, регулирующий стейблкоины — криптовалюты, привязанные к доллару. Он также планирует разрешить инвестирование пенсионных средств в криптовалюту.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Министр финансов США Скотт Бессент считает, что взаимодействие государства с криптовалютами укрепит доллар как международную валюту и повысит интерес к казначейским облигациям, поддерживающим стейблкоины.

Однако новость быстро вызвала слухи о том, что Трамп задумывается о переводе государственного долга страны, который составляет 35 трлн долларов, в криптовалюту, что позволит его обнулить.

Этот сценарий поддержал советник президента России Антон Кобяков. Он отметил, что такие страны, как Китай и Индия, наоборот, отказываются от фиатных валют и наращивают свои золотые запасы, пишет "Царьград".

Алексей Зубец, директор центра исследований и социальной экономики, рассказал, что переход госдолга в крипту может показаться привлекательным, учитывая популярность и рост цен на криптовалюту. Тем не менее, это приведет к катастрофическим последствиям для финансовой системы США: возникнет альтернативное платежное средство, это нарушит баланс. Кроме того, это может подорвать доверие кредиторов, что, по сути, критично для экономики, привыкшей жить в долг.

Государственный долг США (англ. The United States government debt) — задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами.
 

