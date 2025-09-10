Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Привыкли десятилетиями жить на широкую ногу: получится ли у США провернуть хитрую схему
Фильм ужасов наяву: как крысы выбираются наружу из канализации в квартиры
Как Эверест изменил менструальный цикл Виктории Бони – шокирующие детали
Китай готовится толкнуть астероид: маленький удар с последствиями планетарного масштаба
Развод с Бондарчуком дал старт: Паулина Андреева снова в центре внимания – детали
Как научить бабушку пользоваться смартфоном: 3 золотых правила терпеливого внука
Компостная куча становится бомбой замедленного действия при одной ошибке
Плесень пробирается в шкаф быстрее, чем вы думаете: как спасти одеяла
Чипсы теряют вкус без этого соуса: попробуйте раз — и обычный перекус уже не будет прежним

Венгрия прощается с украинским транзитом? Shell на седьмом небе

1:56
Экономика

Разочаровавшись в перспективе возобновления газовых поставок через Украину, Венгрия заключила соглашение с компанией Shell на приобретение двух миллиардов кубометров газа в течение десяти лет.

газ
Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
газ

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Венгерское правительство, потеряв надежду на восстановление поставок через украинскую территорию, решило диверсифицировать свои источники энергии.

Транзит газа через Чехию

Стремление к получению прибыли от газового транзита характерно и для Чехии, которая, начиная с 2023 года, располагает собственной транзитной инфраструктурой. Газ транспортируется из Германии в Венгрию через чешскую территорию.

Несмотря на масштабность сделки между Венгрией и Shell, ее влияние на объёмы транзита через Чехию остается ограниченным.

Объёмы транзита — цифры

Два миллиарда кубометров за десятилетие эквивалентны примерно 550 тысячам кубометров в сутки. Для сравнения, до 2021 года, когда чешские транзитные газопроводы находились в частной собственности, среднесуточный объём транзита газа через Чехию в Словакию составлял около 30 миллионов кубометров.

Однако, начиная со следующего месяца, мощности для транзита газа из Чехии в Словакию будут зарезервированы на уровне около 30 гигаватт-часов в день в течение года. Это соответствует примерно 8,6% от реального объёма транзита газа из Чехии в Словакию в 2021 году. К 2026 году, когда Венгрия начнёт получать газ по контракту с Shell, транзит газа из Чехии в Словакию, и далее в Венгрию, может превысить 11% от среднесуточного объёма транзита газа через Чехию в 2021 году.

Уточнения

Транзит — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Садоводство, цветоводство
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Домашние животные
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Наука и техника
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Удар по ХАМАС в Дохе: факты неопровержимо доказывают совместную операцию Израиля, США и Катара Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Финляндия хочет, чтобы ЕС ввёл пошлины на весь российский экспорт
Последние материалы
Привыкли десятилетиями жить на широкую ногу: получится ли у США провернуть хитрую схему
ЕС не хочет идти на новые ограничения импорта нефти и газа из России
Фильм ужасов наяву: как крысы выбираются наружу из канализации в квартиры
Как Эверест изменил менструальный цикл Виктории Бони – шокирующие детали
Китай готовится толкнуть астероид: маленький удар с последствиями планетарного масштаба
Развод с Бондарчуком дал старт: Паулина Андреева снова в центре внимания – детали
Как научить бабушку пользоваться смартфоном: 3 золотых правила терпеливого внука
Компостная куча становится бомбой замедленного действия при одной ошибке
Плесень пробирается в шкаф быстрее, чем вы думаете: как спасти одеяла
Чипсы теряют вкус без этого соуса: попробуйте раз — и обычный перекус уже не будет прежним
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.