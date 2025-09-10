Венгрия прощается с украинским транзитом? Shell на седьмом небе

Разочаровавшись в перспективе возобновления газовых поставок через Украину, Венгрия заключила соглашение с компанией Shell на приобретение двух миллиардов кубометров газа в течение десяти лет.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Венгерское правительство, потеряв надежду на восстановление поставок через украинскую территорию, решило диверсифицировать свои источники энергии.

Транзит газа через Чехию

Стремление к получению прибыли от газового транзита характерно и для Чехии, которая, начиная с 2023 года, располагает собственной транзитной инфраструктурой. Газ транспортируется из Германии в Венгрию через чешскую территорию.

Несмотря на масштабность сделки между Венгрией и Shell, ее влияние на объёмы транзита через Чехию остается ограниченным.

Объёмы транзита — цифры

Два миллиарда кубометров за десятилетие эквивалентны примерно 550 тысячам кубометров в сутки. Для сравнения, до 2021 года, когда чешские транзитные газопроводы находились в частной собственности, среднесуточный объём транзита газа через Чехию в Словакию составлял около 30 миллионов кубометров.

Однако, начиная со следующего месяца, мощности для транзита газа из Чехии в Словакию будут зарезервированы на уровне около 30 гигаватт-часов в день в течение года. Это соответствует примерно 8,6% от реального объёма транзита газа из Чехии в Словакию в 2021 году. К 2026 году, когда Венгрия начнёт получать газ по контракту с Shell, транзит газа из Чехии в Словакию, и далее в Венгрию, может превысить 11% от среднесуточного объёма транзита газа через Чехию в 2021 году.

Уточнения

