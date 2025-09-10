Лето кончилось, бензин — тоже? Эти регионы России страдают от дефицита топлива

В России наблюдается дефицит бензина, который охватывает уже более чем 10 регионов. Проблемы с поставками начали возникать не только на Дальнем Востоке и в Саратовской области, но и в Нижегородской, Ростовской, Рязанской областях и в Крыму.

Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вагоны с нефтью

Владельцы независимых автозаправочных станций (АЗС) сообщают, что некоторые НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы) уже несколько недель не отгружают 92-й и 95-й бензин, пишут Известия.

Основные причины дефицита

Они связаны с сезонным повышением спроса на топливо и активностью в туризме. Эксперты также отмечают, что растущие цены на оптовый бензин негативно влияют на ситуацию. На фоне этого наблюдается сочетание снижения производства и высокого спроса на топливо, как объясняет аналитик Сергей Кауфман.

В августе-сентябре традиционно растет потребление бензина из-за отпусков и сельскохозяйственных работ, отметили эксперты. Глава Минэнерго Сергей Цивилёв на Восточном экономическом форуме сказал, что ведомство совместно с нефтяными компаниями изменило график плановых ремонтов НПЗ, чтобы увеличить поставки бензина на внутренний рынок.

Также упоминалось, что дефицит носит комплексный характер: в дополнение к сезонному спросу, происходят атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Решение проблемы

Чтобы решить проблему, необходимо увеличить предложение или сократить спрос. По мнению экспертов, к концу сентября спрос должен снизиться, и предложение можно увеличить за счет активизации импорта и ремонта пострадавших НПЗ.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.



