Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант

Экономика

ООО "Русский лосось", расположенное в Лиинахамари (Мурманская область), возобновило свою деятельность после остановки производства в 2015 году и начало забой морской форели.

Лосось, предназначенный для употребления в пищу
Фото: commons.wikimedia.org by Marlith, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лосось, предназначенный для употребления в пищу

Первая партия составила 1 тысячу тонн, и уже начались поставки рыбопродукции в Москву и Санкт-Петербург. В будущем компания намерена увеличить объём производства до 20 тысяч тонн в год.

Компания планирует также возобновить поставки товарного атлантического лосося. Генеральный директор Алексей Казьмин заявил, что "Русский лосось" ориентирован на предоставление качественной красной рыбы на российском рынке и уже ведёт переговоры с крупными торговыми сетями и поставщиками.

На данный момент "Русский лосось" располагает четырьмя морскими садковыми комплексами, флотом и береговой базой в посёлке Лиинахамари в Печенгском округе Мурманской области, согласно "Интерфаксу".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
