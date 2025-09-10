Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант

ООО "Русский лосось", расположенное в Лиинахамари (Мурманская область), возобновило свою деятельность после остановки производства в 2015 году и начало забой морской форели.
Первая партия составила 1 тысячу тонн, и уже начались поставки рыбопродукции в Москву и Санкт-Петербург. В будущем компания намерена увеличить объём производства до 20 тысяч тонн в год.
Компания планирует также возобновить поставки товарного атлантического лосося. Генеральный директор Алексей Казьмин заявил, что "Русский лосось" ориентирован на предоставление качественной красной рыбы на российском рынке и уже ведёт переговоры с крупными торговыми сетями и поставщиками.
На данный момент "Русский лосось" располагает четырьмя морскими садковыми комплексами, флотом и береговой базой в посёлке Лиинахамари в Печенгском округе Мурманской области, согласно "Интерфаксу".
