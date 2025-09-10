Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жизнь во Вселенной уже не кажется фантастикой: найден первый реальный след
Лосось возвращается: в Мурманской области спустя 10 лет оживает забытый рыбный гигант
Забудьте об уборке на месяц: раскроем секрет профессиональных клинеров
Яблоня засохнет даже при поливе: коварные соседи, которых стоит избегать
Готовим пасту, которая выглядит дорого, но стоит копейки: рецепт с лисичками и сливками
45 000 км по Андам: как инки построили самую длинную горную дорогу в истории
Секрет долголетия на тарелке: простые продукты, которые делают чудеса — а стоят копейки
Миска у стены превращает кошку в беззащитную мишень: древний инстинкт не даёт ей спокойно попить
Требовали огромную сумму: Мария Погребняк стала жертвой аферистов, и вот детали их хитрой схемы

Индийский молоток против русского слова: мигрантов на стройках станет больше

0:53
Экономика

Антон Глушков, президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), высказал надежду на значительное увеличение иностранной рабочей силы на российских стройках, особенно из Индии.

Мигранты на стройке
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Мигранты на стройке

Согласно официальной статистике, в России на стройках работают около 800 тыс. трудовых мигрантов. Глушков подчеркнул, что география привлечения рабочих расширяется, и в первую очередь это касается Индии. Однако несмотря на визовый режим, который подразумевает более строгие требования к безопасности, существует важный вопрос — знание русского языка. Идут дебаты о том, нужно ли это требование для некоторой рабочей силы.

Второй рынок для привлечения рабочей силы связан с Африкой, однако из-за недостатка квалифицированных кадров здесь ситуация более сложная, пишет ТАСС.

Уточнения

Ви́зовый режи́м — условия (правила) получения визы и особый порядок пересечения государственной границы, установленный государством как в одностороннем порядке, так и на основании договоренностей между государствами.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Красота и стиль
Одно средство стирает годы не только с лица, но и с тела
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Наука и техника
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
ЕС может поменять планы по отказу от СПГ из России
Последние материалы
Секрет долголетия на тарелке: простые продукты, которые делают чудеса — а стоят копейки
Миска у стены превращает кошку в беззащитную мишень: древний инстинкт не даёт ей спокойно попить
Требовали огромную сумму: Мария Погребняк стала жертвой аферистов, и вот детали их хитрой схемы
Индийский молоток против русского слова: мигрантов на стройках станет больше
Будет ли газовый шок? В Казахстане планируют массовый перевод транспорта на метан
Коротко, асимметрично, с хитростью: топ-3 прически, которые визуально делают лицо стройнее
Россияне рискуют лишиться участков: вот за что теперь изымают землю
Секреты инвазивных видов: учёные нашли общие черты у самых агрессивных растений
Трюк с капустой, о котором соседям не расскажешь: свежесть до весны гарантирована
Мир сюрреализма: 10 странных мест, куда стоит поехать хоть раз в жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.