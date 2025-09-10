Антон Глушков, президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), высказал надежду на значительное увеличение иностранной рабочей силы на российских стройках, особенно из Индии.
Согласно официальной статистике, в России на стройках работают около 800 тыс. трудовых мигрантов. Глушков подчеркнул, что география привлечения рабочих расширяется, и в первую очередь это касается Индии. Однако несмотря на визовый режим, который подразумевает более строгие требования к безопасности, существует важный вопрос — знание русского языка. Идут дебаты о том, нужно ли это требование для некоторой рабочей силы.
Второй рынок для привлечения рабочей силы связан с Африкой, однако из-за недостатка квалифицированных кадров здесь ситуация более сложная, пишет ТАСС.
Уточнения
Ви́зовый режи́м — условия (правила) получения визы и особый порядок пересечения государственной границы, установленный государством как в одностороннем порядке, так и на основании договоренностей между государствами.
Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.