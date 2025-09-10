Индийский молоток против русского слова: мигрантов на стройках станет больше

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Антон Глушков, президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), высказал надежду на значительное увеличение иностранной рабочей силы на российских стройках, особенно из Индии.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Мигранты на стройке

Согласно официальной статистике, в России на стройках работают около 800 тыс. трудовых мигрантов. Глушков подчеркнул, что география привлечения рабочих расширяется, и в первую очередь это касается Индии. Однако несмотря на визовый режим, который подразумевает более строгие требования к безопасности, существует важный вопрос — знание русского языка. Идут дебаты о том, нужно ли это требование для некоторой рабочей силы.

Второй рынок для привлечения рабочей силы связан с Африкой, однако из-за недостатка квалифицированных кадров здесь ситуация более сложная, пишет ТАСС.

Уточнения

Ви́зовый режи́м — условия (правила) получения визы и особый порядок пересечения государственной границы, установленный государством как в одностороннем порядке, так и на основании договоренностей между государствами.



