Кредитный перерыв: как бизнесу не платить по счетам полгода и сохранить лицо

С начала октября российские субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятые лица получат возможность оформить отсрочку по кредитным выплатам на период до полугода. Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил соответствующий федеральный закон 31 июля.

Не чаще одного раза в пять лет

Согласно новому законодательству, предприниматели, получившие кредиты в рамках программ льготного финансирования, смогут приостановить выплаты по каждому кредиту на срок до шести месяцев, но воспользоваться данной опцией разрешается не чаще одного раза в течение пяти лет. Представители Центрального Банка уточнили, что право на кредитные каникулы получат предприятия, функционирующие в любой сфере деятельности, вне зависимости от снижения их доходов, если возникнет потребность в передышке по обслуживанию кредита.

Лимиты

Однако, предоставление кредитных каникул будет одобрено в случае, если сумма кредита или займа не превышает установленные лимиты:

10 миллионов рублей для самозанятых граждан;

60 миллионов рублей для микропредприятий;

400 миллионов рублей для малых предприятий;

1 миллиард рублей для средних предприятий.

В период действия льготного режима начисление процентов по кредиту будет продолжаться в соответствии с установленной договором процентной ставкой, с их ежемесячной капитализацией. Кроме того, воспользоваться кредитными каникулами смогут и те предприниматели, чьи кредитные договоры были заключены до момента вступления закона в силу, но не ранее 1 марта 2024 года, согласно РБК.

