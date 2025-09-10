Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Плохая кредитная история — не приговор: как вернуть доверие банков
Сладость в каждом кусочке: посадите под грушей эти травы и забудь о кислых плодах
Как добиться идеальных волн без утюжка: гид по уходу, одобренный парикмахерами
Золотая осень на тарелке: раскройте секрет идеальных оладий из цуккини
Падение, которое должно было убить, стало началом новой жизни: испытание дружбы человека и собаки
Битва поколений: взять Renault Clio 5 или ждать Clio 6 — как не ошибиться с покупкой
Космос против здоровья: почему путешествия к Марсу могут оказаться смертельно опасными
Вернись в форму после 40 лет: 6 шагов к идеальной фигуре – эти советы стоят золота
Организм под давлением: эти симптомы показывают, что стресс стал вашей нормой

Кредитный перерыв: как бизнесу не платить по счетам полгода и сохранить лицо

1:48
Экономика

С начала октября российские субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятые лица получат возможность оформить отсрочку по кредитным выплатам на период до полугода. Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил соответствующий федеральный закон 31 июля.

Кредит
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кредит

Не чаще одного раза в пять лет

Согласно новому законодательству, предприниматели, получившие кредиты в рамках программ льготного финансирования, смогут приостановить выплаты по каждому кредиту на срок до шести месяцев, но воспользоваться данной опцией разрешается не чаще одного раза в течение пяти лет. Представители Центрального Банка уточнили, что право на кредитные каникулы получат предприятия, функционирующие в любой сфере деятельности, вне зависимости от снижения их доходов, если возникнет потребность в передышке по обслуживанию кредита.

Лимиты

Однако, предоставление кредитных каникул будет одобрено в случае, если сумма кредита или займа не превышает установленные лимиты:

  • 10 миллионов рублей для самозанятых граждан;
  • 60 миллионов рублей для микропредприятий;
  • 400 миллионов рублей для малых предприятий;
  • 1 миллиард рублей для средних предприятий.

В период действия льготного режима начисление процентов по кредиту будет продолжаться в соответствии с установленной договором процентной ставкой, с их ежемесячной капитализацией. Кроме того, воспользоваться кредитными каникулами смогут и те предприниматели, чьи кредитные договоры были заключены до момента вступления закона в силу, но не ранее 1 марта 2024 года, согласно РБК.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Авто
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Домашние животные
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Дизель и бензин уходят в прошлое: как это изменит дороги и экологию в России
Дизель и бензин уходят в прошлое: как это изменит дороги и экологию в России
Последние материалы
Плохая кредитная история — не приговор: как вернуть доверие банков
Сладость в каждом кусочке: посадите под грушей эти травы и забудь о кислых плодах
Кредитный перерыв: как бизнесу не платить по счетам полгода и сохранить лицо
Как добиться идеальных волн без утюжка: гид по уходу, одобренный парикмахерами
Золотая осень на тарелке: раскройте секрет идеальных оладий из цуккини
Падение, которое должно было убить, стало началом новой жизни: испытание дружбы человека и собаки
Битва поколений: взять Renault Clio 5 или ждать Clio 6 — как не ошибиться с покупкой
Космос против здоровья: почему путешествия к Марсу могут оказаться смертельно опасными
Вернись в форму после 40 лет: 6 шагов к идеальной фигуре – эти советы стоят золота
Организм под давлением: эти симптомы показывают, что стресс стал вашей нормой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.