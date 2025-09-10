Кредитный перерыв: как бизнесу не платить по счетам полгода и сохранить лицо

С начала октября российские субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), а также самозанятые лица получат возможность оформить отсрочку по кредитным выплатам на период до полугода. Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил соответствующий федеральный закон 31 июля.
Согласно новому законодательству, предприниматели, получившие кредиты в рамках программ льготного финансирования, смогут приостановить выплаты по каждому кредиту на срок до шести месяцев, но воспользоваться данной опцией разрешается не чаще одного раза в течение пяти лет. Представители Центрального Банка уточнили, что право на кредитные каникулы получат предприятия, функционирующие в любой сфере деятельности, вне зависимости от снижения их доходов, если возникнет потребность в передышке по обслуживанию кредита.
Однако, предоставление кредитных каникул будет одобрено в случае, если сумма кредита или займа не превышает установленные лимиты:
В период действия льготного режима начисление процентов по кредиту будет продолжаться в соответствии с установленной договором процентной ставкой, с их ежемесячной капитализацией. Кроме того, воспользоваться кредитными каникулами смогут и те предприниматели, чьи кредитные договоры были заключены до момента вступления закона в силу, но не ранее 1 марта 2024 года, согласно РБК.
Уточнения
Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.
