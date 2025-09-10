27,5 млрд рублей утекли в никуда: рекордные хищения средств с банковских карт у пенсионеров

По словам экономиста и депутата Мособлдумы Анатолия Никитина, большая часть случаев хищения денежных средств с банковских счетов в России приходится на граждан пенсионного возраста.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мошенники звонят пенсионерам

Он заявил, что введение новых банковских правил должно способствовать уменьшению объёмов похищенных средств, пишет Газета.Ru.

Согласно информации, предоставленной Центробанком, в 2024 году мошенниками было украдено у россиян около 27,5 миллиардов рублей. Общее количество зафиксированных мошеннических действий достигло 1,19 миллиона, что составляет в среднем около 3,3 тысячи операций в день. Депутат отметил, что благодаря внедрению новых механизмов защиты, во второй половине 2025 года возможно снижение числа подобных преступлений приблизительно на 30% (ориентировочно на 8–9 миллиардов рублей).

С 1 сентября текущего года вступили в силу поправки в законодательство, призванные повысить безопасность клиентов при обналичивании средств через банкоматы.

Уточнения

