27,5 млрд рублей утекли в никуда: рекордные хищения средств с банковских карт у пенсионеров

По словам экономиста и депутата Мособлдумы Анатолия Никитина, большая часть случаев хищения денежных средств с банковских счетов в России приходится на граждан пенсионного возраста.
Он заявил, что введение новых банковских правил должно способствовать уменьшению объёмов похищенных средств, пишет Газета.Ru.
Согласно информации, предоставленной Центробанком, в 2024 году мошенниками было украдено у россиян около 27,5 миллиардов рублей. Общее количество зафиксированных мошеннических действий достигло 1,19 миллиона, что составляет в среднем около 3,3 тысячи операций в день. Депутат отметил, что благодаря внедрению новых механизмов защиты, во второй половине 2025 года возможно снижение числа подобных преступлений приблизительно на 30% (ориентировочно на 8–9 миллиардов рублей).
С 1 сентября текущего года вступили в силу поправки в законодательство, призванные повысить безопасность клиентов при обналичивании средств через банкоматы.
Уточнения
Банкома́т (от слов «банковский автомат», иногда ATM от англ. automated teller machine) — аппарат для выдачи и приёма денег, а также оплаты услуг и погашения кредитов без участия сотрудника банка, с использованием банковских карт.
