Новая золотая жила для бюджета? Силуанов озвучил первые цифры

Как сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов, приватизационные соглашения принесли казне государства приблизительно 30 миллиардов рублей.
По информации, озвученной министром, к текущему моменту в федеральный бюджет поступило около 30 млрд рублей.
Силуанов также упомянул в эфире радиостанции РБК о планах по дальнейшим приватизационным операциям до конца 2025 года, которые, как ожидается, способны поднять общий объём поступлений до отметки в 100 миллиардов рублей.
Уточнения
Приватиза́ция (от лат. privatus — частный) — процесс передачи-продажи (полной или частичной) государственной (муниципальной) собственности в частную. Обратный процесс называется национализацией.
