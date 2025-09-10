Новая золотая жила для бюджета? Силуанов озвучил первые цифры

0:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Как сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов, приватизационные соглашения принесли казне государства приблизительно 30 миллиардов рублей.

Фото: www.freepik.com by ededchechine is licensed under Free More info Деньги

По информации, озвученной министром, к текущему моменту в федеральный бюджет поступило около 30 млрд рублей.

Силуанов также упомянул в эфире радиостанции РБК о планах по дальнейшим приватизационным операциям до конца 2025 года, которые, как ожидается, способны поднять общий объём поступлений до отметки в 100 миллиардов рублей.

Уточнения

Приватиза́ция (от лат. privatus — частный) — процесс передачи-продажи (полной или частичной) государственной (муниципальной) собственности в частную. Обратный процесс называется национализацией.



