Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
27,5 млрд рублей утекли в никуда: рекордные хищения средств с банковских карт у пенсионеров
Что делает вода в креме: научное объяснение без мифов
Соседи будут думать, что вы странный, пока не увидели, как растения растут яркими и живыми
Машины, которые не сдаются: эти 7 железных легенд способны пережить даже своих хозяев
Шоколадные маффины за 20 минут: диетический десерт, который можно каждый день
Сладкая жизнь рака: как глюкоза помогает опухоли выживать
Слотер-Каньон: секретная пещера в Нью-Мексико пугает и восхищает
Apple готовит неожиданный шаг: как iPhone может изменить союз с искусственным интеллектом
Сывороточный протеин как отрава: не смешивайте его с этими продуктами

Новая золотая жила для бюджета? Силуанов озвучил первые цифры

0:35
Экономика

Как сообщил глава российского Минфина Антон Силуанов, приватизационные соглашения принесли казне государства приблизительно 30 миллиардов рублей.

Деньги
Фото: www.freepik.com by ededchechine is licensed under Free More info
Деньги

По информации, озвученной министром, к текущему моменту в федеральный бюджет поступило около 30 млрд рублей.

Силуанов также упомянул в эфире радиостанции РБК о планах по дальнейшим приватизационным операциям до конца 2025 года, которые, как ожидается, способны поднять общий объём поступлений до отметки в 100 миллиардов рублей.

Уточнения

Приватиза́ция (от лат. privatus — частный) — процесс передачи-продажи (полной или частичной) государственной (муниципальной) собственности в частную. Обратный процесс называется национализацией.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Садоводство, цветоводство
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Красота и стиль
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Популярное
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной

Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.

Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Словакия закрыла энерговентиль Украине? Что стоит за странной паузой в поставках
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Дизель и бензин уходят в прошлое: как это изменит дороги и экологию в России
Дизель и бензин уходят в прошлое: как это изменит дороги и экологию в России
Последние материалы
Тухлые яйца на концерте: Юрий Лоза объяснил, почему это безумие — вот какое оружие сильнее
13 футов чистого ужаса: в Миссисипи вытащили аллигатора, будто вышедшего из Парка Юрского периода
Сентябрьский обман: пять садовых дел, которые крадут ваше время и силы зря
Новая золотая жила для бюджета? Силуанов озвучил первые цифры
Лоск сегодня — дыры завтра: чем абразивная полировка перед морозами грозит кузову вашей машины
Уход за кожей при смене климата: советы дерматолога
Вихрь когда-то всё решил: последний полёт молодых птерозавров
Минус 5 см за месяц? Раскрываем рабочие методы для бёдер и ягодиц без диет-издевательств
Оазис спокойствия на Атлантическом побережье: где в Бретани вода прозрачнее Средиземного моря
Забытый рецепт из детства: картофельная намазка, которая готовится за 15 минут
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.