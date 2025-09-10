Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Финансовая гонка: какие профессии лидируют по зарплатам и приносят до 370 тысяч рублей

Экономика

Согласно результатам исследования SuperJob, лидирующие позиции по уровню медианных зарплат занимают строительство, промышленность, транспорт, информационные технологии и здравоохранение.

Пятёрка высокооплачиваемых

Список самых высокооплачиваемых профессий в этих востребованных секторах выглядит следующим образом:

  • в IT-сфере программист Kotlin может рассчитывать на 370 тысяч рублей в месяц (отмечен годовой рост в 3%);
  • в медицине врач-стоматолог-ортопед — на 330 тысяч рублей (увеличение на 10%);
  • в строительстве инженер строительного контроля — на 185 тысяч рублей (рост на 9%);
  • в промышленности инженер АСУ ТП, специализирующийся на тяжелом машиностроении, — на 160 тысяч рублей (прирост на 14%);
  • в транспортной отрасли водитель большегруза может зарабатывать 160 тысяч рублей (увеличение на 7%).

Востребованные отрасли

Наиболее востребованные отрасли включают промышленность, строительство, транспортный сектор, розничную торговлю, сферу HoReCa (гостиничный и ресторанный бизнес), IT и медицину. В настоящее время работодатели активно ищут специалистов в указанных областях, где медианный уровень заработной платы колеблется от 160 до 370 тысяч рублей, пишет Радио РБК.

Уточнения

