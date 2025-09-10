Финансовая гонка: какие профессии лидируют по зарплатам и приносят до 370 тысяч рублей

Согласно результатам исследования SuperJob, лидирующие позиции по уровню медианных зарплат занимают строительство, промышленность, транспорт, информационные технологии и здравоохранение.
Список самых высокооплачиваемых профессий в этих востребованных секторах выглядит следующим образом:
Наиболее востребованные отрасли включают промышленность, строительство, транспортный сектор, розничную торговлю, сферу HoReCa (гостиничный и ресторанный бизнес), IT и медицину. В настоящее время работодатели активно ищут специалистов в указанных областях, где медианный уровень заработной платы колеблется от 160 до 370 тысяч рублей, пишет Радио РБК.
Уточнения
Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
Медоед — маленький зверь, которого боятся даже львы и ядовитые змеи. Его сила и стойкость сделали его настоящим властителем саванны.