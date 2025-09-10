Богатство под контролем? Миронов предлагает новые налоги

Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия — За правду" и ее фракции в Госдуме, выступил с инициативой повышения прогрессивной ставки НДФЛ для наиболее состоятельных граждан России, превышающей 22%.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Бизнесмен разговаривает по телефону

Кроме того, он предложил ввести налог на предметы роскоши и специальный налог на совокупное имущество. Об этом политик сообщил в интервью агентству ТАСС. В его предложении также фигурирует дополнительный сбор на частные воздушные и морские суда.

Стоит отметить, что ранее Bloomberg опубликовал свой регулярный "Индекс миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который показал совокупный рост капиталов самых богатых предпринимателей России на $24,62 млрд с начала 2025 года.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.



