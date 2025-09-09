Без этих двух стран санкции США бессильны: условия озвучены

По мнению Фредерика Лассера, главы исследовательского отдела международного трейдера Gunvor, результативность новых американских санкций в отношении нефтяного сектора напрямую зависит от их распространения на Индию и Китай. Без этого, по его мнению, эффект будет минимальным, сообщает EADaily.

"Сегодня, если не вводить никаких санкций против покупателей, Китая и Индии, то всё остальное — чистая риторика", — сказал глава Gunvor.

Ранее США ввели 25-процентные тарифы на индийский импорт российской нефти, однако Индия отказалась прекращать закупки. В отношении Китая нефтяные санкции пока не применялись, учитывая существующие торговые разногласия между странами.

