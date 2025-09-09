Пенсии в России тают быстрее инфляции: почему индексация превращается в пустую формальность

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Многие пожилые россияне получают пенсии ниже среднего уровня, и привычная индексация здесь мало что меняет. Даже если пересчитывать выплаты каждый квартал, они всё равно остаются низкими. По мнению специалистов, решить проблему можно только через налоговую систему и усиление поддержки Социального фонда.  Передаёт сообщение Общественная Служба Новостей.

Пересчёт пенсии
Пересчёт пенсии

Ежеквартальная индексация: идея или реальность

Недавно лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил индексировать пенсии ежеквартально, учитывая рост цен за последние три месяца. Кроме того, в Госдуму вновь внесут поправку о введении 13-й пенсии.

Однако эксперты считают такие инициативы скорее предвыборным ходом, чем реальным инструментом.

"Как будто у нас хватает денег на то, чтобы платить учителям, врачам, военным и так далее, как будто бы все проблемы уже решены. Ежеквартальная индексация пенсий потребует гораздо чаще производить мероприятия по пересчету и повышению выплат в соответствии с инфляцией. Конечно, необходимость повышения пенсий в России вообще вопросов не вызывает", — говорит собеседник издания.

Почему индексация не спасает

Главная проблема пенсионной системы в том, что значительная часть пожилых людей получает выплаты ниже среднего уровня. Повышение "на проценты" не даёт ощутимого эффекта для тех, чьи пенсии изначально малы.

"Поднимать их надо с базовой доплатой для всех, то есть не умножением, а прибавлением", — считает эксперт.

Откуда взять деньги

Экономист подчёркивает: ресурсы государства и Социального фонда ограничены, особенно в условиях боевых действий. Поэтому решение видится только одно — увеличивать бюджетные поступления.

Предлагаются два варианта:

  • направлять в фонд деньги, которые сегодня платят самозанятые в виде налогов;
  • освободить сотрудников с низкими зарплатами от подоходного налога, а суммы перечислять в социальную систему.

"Возврат НДС" пенсионерам

Эксперт предлагает нестандартный механизм: фиксированная прибавка к пенсии как своего рода возврат НДС. Например, те деньги, которые сейчас платят самозанятые, при доходах до определённого уровня можно в качестве социальных отчислений направлять в Социальный фонд.

"Аналогично можно освободить наёмных сотрудников с зарплатой до определенного значения от подоходного налога и направлять выплаты в социальную систему. То есть нужно обеспечить ее дополнительными поступлениями", — говорит специалист. 

Рассчитать такой возврат можно по средним данным о тратах пожилых граждан на товары и услуги ЖКХ. Это позволило бы реально увеличить размер пенсий: к индексируемой части прибавлялась бы фиксированная сумма.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio "вздутие") — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

