Битва за кошелёк: что делать, если ценник на кассе выше

Если стоимость товара на кассе не соответствует указанной на ценнике, ритейлер обязан продать его по более низкой цене. Об этом сообщила юрист Яна Бондаренко.
Эксперт напомнила, что российское законодательство предусматривает ответственность за дезинформацию потребителей. В подобных ситуациях Роспотребнадзор вправе оштрафовать продавца на сумму от 3 до 500 тысяч рублей.
Как сообщает сайт Москва 24, размер штрафа варьируется в зависимости от юридического статуса продавца: индивидуальный предприниматель, общество с ограниченной ответственностью или самозанятый. Однако у продавца есть право обжаловать данное решение в судебном порядке, напомнила Бондаренко.
Юрист также обратила внимание на необходимость обязательного указания в чеке наименования товара, единицы измерения и четкой, разборчивой стоимости.
Уточнения
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.
Археологи в Ване раскрывают секреты древних уратов, обнаружив в крепости Кевенли 76 пифосов, что кардинально меняет наше представление о их системе хранения.