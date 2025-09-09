Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
7 причин забыть о йоге: если у вас болит шея — это может быть опасно
Жуткая находка: что стало причиной смерти этого морского гиганта на британском пляже
Восемь песен, восемь нарушений: концерт Люси Чеботиной обернулся судебным разбирательством
Грядка сияет, как солнце: лучшие золотистые томаты для приготовления салатов и заготовок
Крах надежд: эмигрировавшая в США Рита Дакота рассказала о последствиях отмены концертов в РФ
Хронический стресс и вино по вечерам — формула, которая рушит жизнь незаметно
Рыба, которую недооценивали: простой секрет делает минтай роскошным блюдом
Секрет чая раскрыт: как одна аминокислота превращает напиток в эликсир спокойствия
Кочаны выдерживают 9 месяцев — секрет, который знают только старые хозяева

Битва за кошелёк: что делать, если ценник на кассе выше

1:03
Экономика

Если стоимость товара на кассе не соответствует указанной на ценнике, ритейлер обязан продать его по более низкой цене. Об этом сообщила юрист Яна Бондаренко.

Супермаркет
Фото: www.freepik.com by drobotdean is licensed under Free More info
Супермаркет

Ответственность за дезинформацию потребителей

Эксперт напомнила, что российское законодательство предусматривает ответственность за дезинформацию потребителей. В подобных ситуациях Роспотребнадзор вправе оштрафовать продавца на сумму от 3 до 500 тысяч рублей.

Как сообщает сайт Москва 24, размер штрафа варьируется в зависимости от юридического статуса продавца: индивидуальный предприниматель, общество с ограниченной ответственностью или самозанятый. Однако у продавца есть право обжаловать данное решение в судебном порядке, напомнила Бондаренко.

Что должно быть на чеке

Юрист также обратила внимание на необходимость обязательного указания в чеке наименования товара, единицы измерения и четкой, разборчивой стоимости.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Наука и техника
Земля трескается на глазах: Байкал превращается в океан, Африка рвётся пополам
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Популярное
Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет

Археологи в Ване раскрывают секреты древних уратов, обнаружив в крепости Кевенли 76 пифосов, что кардинально меняет наше представление о их системе хранения.

Холодильник античности: археологи нашли в Турции склад еды возрастом 2600 лет
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Самый свирепый зверь Африки весит меньше собаки: почему даже леопарды и змеи обходят медоеда стороной
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Секретный трюк с компостом сделает ваш сад непривлекательным для змей
Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин
Дизель и бензин уходят в прошлое: как это изменит дороги и экологию в России
Возвращение нулевых: эта стрижка рвёт тренды осени — 5 вариантов на любой тип волос
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
400 лет под водой: тайна акулы, которая забыла про старость и превратилась в символ вечной жизни
Последние материалы
7 причин забыть о йоге: если у вас болит шея — это может быть опасно
Жуткая находка: что стало причиной смерти этого морского гиганта на британском пляже
Восемь песен, восемь нарушений: концерт Люси Чеботиной обернулся судебным разбирательством
Грядка сияет, как солнце: лучшие золотистые томаты для приготовления салатов и заготовок
Крах надежд: эмигрировавшая в США Рита Дакота рассказала о последствиях отмены концертов в РФ
Хронический стресс и вино по вечерам — формула, которая рушит жизнь незаметно
Рыба, которую недооценивали: простой секрет делает минтай роскошным блюдом
10 сентября: последняя жертва гильотины, протоколы мудрецов и коллайдер
Секрет чая раскрыт: как одна аминокислота превращает напиток в эликсир спокойствия
Кочаны выдерживают 9 месяцев — секрет, который знают только старые хозяева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.