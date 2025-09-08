Медицинский шопинг превращается в квест: как штрихкод изменит судьбу ваших покупок

Минпромторг России подготовил проект постановления правительства, который предлагает расширить действующий эксперимент по маркировке медицинских изделий. Документ уже размещён на портале проектов нормативных правовых актов.
В ведомстве пояснили, что в эксперимент будут включены социально значимые товары:
"В рамках предлагаемого расширения эксперимента планируется апробация технологий маркировки глюкометров, тест-полосок для определения уровня глюкозы, тонометров, экспресс-тестов, наборов реагентов, шовных материалов и эндопротезов", — говорится в сообщении министерства.
Проект предусматривает постепенное включение новых категорий изделий в эксперимент. Его завершение запланировано на 31 августа 2026 года. Таким образом, на протяжении нескольких лет система будет проверяться на практике и охватит всё больше видов медизделий.
