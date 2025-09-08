Медицинский шопинг превращается в квест: как штрихкод изменит судьбу ваших покупок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:30
Экономика

Минпромторг России подготовил проект постановления правительства, который предлагает расширить действующий эксперимент по маркировке медицинских изделий. Документ уже размещён на портале проектов нормативных правовых актов.

Лекарства
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Лекарства

Что планируется маркировать

В ведомстве пояснили, что в эксперимент будут включены социально значимые товары:

  • глюкометры;
  • тест-полоски для измерения уровня глюкозы;
  • тонометры;
  • экспресс-тесты;
  • наборы реагентов;
  • шовные материалы;
  • эндопротезы.

"В рамках предлагаемого расширения эксперимента планируется апробация технологий маркировки глюкометров, тест-полосок для определения уровня глюкозы, тонометров, экспресс-тестов, наборов реагентов, шовных материалов и эндопротезов", — говорится в сообщении министерства.

Сроки проведения

Проект предусматривает постепенное включение новых категорий изделий в эксперимент. Его завершение запланировано на 31 августа 2026 года. Таким образом, на протяжении нескольких лет система будет проверяться на практике и охватит всё больше видов медизделий.

Уточнения

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
