Медицинский шопинг превращается в квест: как штрихкод изменит судьбу ваших покупок

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минпромторг России подготовил проект постановления правительства, который предлагает расширить действующий эксперимент по маркировке медицинских изделий. Документ уже размещён на портале проектов нормативных правовых актов.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Лекарства

Что планируется маркировать

В ведомстве пояснили, что в эксперимент будут включены социально значимые товары:

глюкометры;

тест-полоски для измерения уровня глюкозы;

тонометры;

экспресс-тесты;

наборы реагентов;

шовные материалы;

эндопротезы.

"В рамках предлагаемого расширения эксперимента планируется апробация технологий маркировки глюкометров, тест-полосок для определения уровня глюкозы, тонометров, экспресс-тестов, наборов реагентов, шовных материалов и эндопротезов", — говорится в сообщении министерства.

Сроки проведения

Проект предусматривает постепенное включение новых категорий изделий в эксперимент. Его завершение запланировано на 31 августа 2026 года. Таким образом, на протяжении нескольких лет система будет проверяться на практике и охватит всё больше видов медизделий.

Уточнения

Приключенческая игра (англ. adventure game) или квест (от англ. quest) — один из основных жанров компьютерных игр, представляющий собой интерактивную историю с главным героем, управляемым игроком.



Штрихово́й код (штрихко́д) — графическая информация, наносимая на поверхность, маркировку или упаковку изделий, предоставляющая возможность считывания её техническими средствами — последовательность чёрных и белых полос, либо других геометрических фигур.

