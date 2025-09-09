Девять сигналов опасности: как банки теперь решают, выдавать ли вам наличные

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:23
Экономика

Центральный Банк России обнародовал Приказ, регламентирующий критерии определения случаев несанкционированного снятия наличных через банкоматы. Новые нормы вступили в силу с 1 сентября.

Банкомат
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банкомат

Девять индикаторов на проведение транзакции

Надежда Нестерова, налоговый консультант и глава сети бухгалтерских агентств, в интервью для ИА RuNews24.ru отметила, что документ содержит девять индикаторов, которые банковский работник должен учитывать перед выполнением транзакции по выдаче средств. К ним, например, относятся:

  • необычное время проведения операции для данного клиента;
  • запрос на снятие средств сразу после оформления кредита;
  • изменение в истории звонков и сообщений с незнакомых номеров за шесть часов до снятия;
  • сведения от операторов связи о наличии вредоносного ПО на устройстве клиента.

Важно отметить, что при обнаружении подозрительной активности банк может временно — на срок до 48 часов — приостановить выдачу наличных в банкоматах.

Проведение легитимных операций

Эксперт советует обращаться в филиалы банков для проведения легитимных операций с крупными суммами. Несмотря на потенциально более высокие комиссии, транзакции будут выполнены без лишних вопросов.

Уточнения

Банкома́т — аппарат для выдачи и приёма денег, а также оплаты услуг и погашения кредитов без участия сотрудника банка, с использованием банковских карт.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
