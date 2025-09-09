Девять сигналов опасности: как банки теперь решают, выдавать ли вам наличные

Центральный Банк России обнародовал Приказ, регламентирующий критерии определения случаев несанкционированного снятия наличных через банкоматы. Новые нормы вступили в силу с 1 сентября.
Надежда Нестерова, налоговый консультант и глава сети бухгалтерских агентств, в интервью для ИА RuNews24.ru отметила, что документ содержит девять индикаторов, которые банковский работник должен учитывать перед выполнением транзакции по выдаче средств. К ним, например, относятся:
Важно отметить, что при обнаружении подозрительной активности банк может временно — на срок до 48 часов — приостановить выдачу наличных в банкоматах.
Эксперт советует обращаться в филиалы банков для проведения легитимных операций с крупными суммами. Несмотря на потенциально более высокие комиссии, транзакции будут выполнены без лишних вопросов.
Уточнения
Банкома́т — аппарат для выдачи и приёма денег, а также оплаты услуг и погашения кредитов без участия сотрудника банка, с использованием банковских карт.
