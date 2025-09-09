Девять сигналов опасности: как банки теперь решают, выдавать ли вам наличные

Центральный Банк России обнародовал Приказ, регламентирующий критерии определения случаев несанкционированного снятия наличных через банкоматы. Новые нормы вступили в силу с 1 сентября.

Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Банкомат

Девять индикаторов на проведение транзакции

Надежда Нестерова, налоговый консультант и глава сети бухгалтерских агентств, в интервью для ИА RuNews24.ru отметила, что документ содержит девять индикаторов, которые банковский работник должен учитывать перед выполнением транзакции по выдаче средств. К ним, например, относятся:

необычное время проведения операции для данного клиента;

запрос на снятие средств сразу после оформления кредита;

изменение в истории звонков и сообщений с незнакомых номеров за шесть часов до снятия;

сведения от операторов связи о наличии вредоносного ПО на устройстве клиента.

Важно отметить, что при обнаружении подозрительной активности банк может временно — на срок до 48 часов — приостановить выдачу наличных в банкоматах.

Проведение легитимных операций

Эксперт советует обращаться в филиалы банков для проведения легитимных операций с крупными суммами. Несмотря на потенциально более высокие комиссии, транзакции будут выполнены без лишних вопросов.

Уточнения

